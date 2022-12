Escucha este artículo Escucha este artículo

Las doctoras Klara Senior y Sofía Herrera, conocidas por sus campañas sobre la salud íntima femenina, ahora trascienden a las tablas e incursionan en la actuación a través de la obra de teatro “Monólogos de la vagina”, de Eva Ensler, y dirigida por Manuel Mendoza.



En el espectáculo demuestran sus dotes histriónicas y debutan al lado de la gran actriz y reina de las telenovelas, Lupita Ferrer.



En la obra se relatan nueve monólogos de más de 200 mujeres entrevistadas a lo largo de más de 22 años, que han sufrido las mismas vejaciones.



“Es triste ver que, a lo largo de los años, la historia no ha cambiado. Al contrario, las mujeres y niños siguen siendo víctimas de personas sin escrúpulos, sin importar su sexo”, afirma la Dra. Senior.



Es por ello que, cuando interpretan el libreto, se sienten profundamente emocionadas por llevar el mensaje por el que tanto han luchado: “Basta ya. No más abuso a la mujer”. Un mensaje de reconciliación, igualdad y respeto entre hombres y mujeres y, sobre todo, concientizar a la mujer en no dejarse abusar.



“Ocurre porque no existe una educación consciente, normalizada de lo que es la sexualidad para la mujer. Esto da pie a que siga sucediendo. Nuestra vagina no es solo para tener hijos y menstruar, es también para nuestro gozo y disfrute”, dice la Dra. Herrera.



Klara y Sofia están de acuerdo en que hay que recuperar el poder femenino, sin competir con el otro. Igualdad desde el corazón, sin odios ni resentimientos, ya que esos estados solo pueden producir cáncer, enfermedades inmunológicas, frustración, soledad, angustia y desasosiego.



Entre ambas suman más de 2,5 millones de seguidores, y videos educativos con más de 50 millones de reproducciones en sus redes sociales, lo que las ha convertido en unas celebrity doctors.



Klara y Sofia son venezolanas, médicos egresadas de Universidad Central de Venezuela y residentes en Miami.

