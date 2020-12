MOP concientiza a conductores sobre uso del celular

Redacción: Kevin Lemus

Las festividades de fin de año normalmente y como costumbre suelen ser para compartir en familiar o amigos, las de este 2020 han sido un tanto diferentes por el tema de la pandemia por el COVID-19, que permanece y diferentes instituciones instan a seguir cuidándose.

Sin embargo, eso no es el único problema que le preocupa a las instituciones de gobierno, sino también que no existan niños quemados o que al menos las cifras se reduzcan a años anteriores, la concientización para que no haya personas ahogadas, incendios y demás.

Es por ello que, en esta ocasión, se sumó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a dichas campañas de concientización, pero específicamente para evitar el uso del celular mientras las personas van conduciendo, puesto que la imprudencia y distracción al volante son uno de muchos factores que ocasionan la mayoría de accidentes en el país.

Si revisas el celular cuando manejas no ahorras tiempo, solo reduces la visibilidad de lo que sucede a tu alrededor. pic.twitter.com/oLbZ17fTM7 — Ministerio de Obras Públicas (@ObrasPublicasSV) December 27, 2020

Ya la pandemia del COVID-19 y demás catástrofes naturales han afectado grandemente a la población que habita en el país, ante esto, el MOP busca de una u otra manera de la mano de demás instituciones como el VMT y la Subdirección de Tránsito de la PNC concientizar, tanto a los conductores y asimismo a los peatones.