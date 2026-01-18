Morazán estrena nueva calle de más de 5.5 kilómetros que transforma la vida

La nueva vía de 5.5 metros de ancho, cuenta con obras complementarias para garantizar su durabilidad y seguridad: cordón cuneta, badenes, canaletas, bordillo, drenajes, muros de mampostería, gradas disipadoras, emplantillado de piedra, túmulos, barreras metálicas tipo flex beam en sitios de riesgo, señalización horizontal y vertical reforzado con vialetas o reflectores nocturnos, todo diseñado para canalizar aguas lluvias y facilitar un tránsito seguro para peatones y conductores.

Con esta infraestructura, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mejora la calidad de vida de los habitantes de los caseríos Fuentes, La Rinconada, Los Méndez, Los Villalta, Babilonia y el centro del cantón Varilla Negra, entre otros.

En Morazán Norte, la DOM construyó una calle de 13 kilómetros entre los distritos de Joateca y Arambala, cumpliendo una promesa del Gobierno. Además, en el casco urbano de Arambala se renovaron más de 1.5 kilómetros de calles y se entregaron proyectos de agua potable y electrificación rural para comunidades de Cacaopera y Chilanga, entre otras.

Morazán es uno de los departamentos con mayor número de proyectos ejecutados por la DOM, entre los que destacan unidades de salud finalizadas en Yoloaiquín, El Divisadero, Sociedad y Yamabal, mientras se trabaja en una sexta en Delicias de Concepción. Estas obras se suman a la transformación de la red vial rural y urbana.

En la región oriental, la DOM ha entregado más de 200 proyectos que benefician a miles de habitantes de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión.

