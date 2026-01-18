Sáb. Ene 17th, 2026

El Salvador

Morazán estrena nueva calle de más de 5.5 kilómetros que transforma la vida

Ene 17, 2026

La nueva vía de 5.5 metros de ancho, cuenta con obras complementarias para garantizar su durabilidad y seguridad: cordón cuneta, badenes, canaletas, bordillo, drenajes, muros de mampostería, gradas disipadoras, emplantillado de piedra, túmulos, barreras metálicas tipo flex beam en sitios de riesgo, señalización horizontal y vertical reforzado con vialetas o reflectores nocturnos, todo diseñado para canalizar aguas lluvias y facilitar un tránsito seguro para peatones y conductores.

Con esta infraestructura, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele mejora la calidad de vida de los habitantes de los caseríos Fuentes, La Rinconada, Los Méndez, Los Villalta, Babilonia y el centro del cantón Varilla Negra, entre otros.

En Morazán Norte, la DOM construyó una calle de 13 kilómetros entre los distritos de Joateca y Arambala, cumpliendo una promesa del Gobierno. Además, en el casco urbano de Arambala se renovaron más de 1.5 kilómetros de calles y se entregaron proyectos de agua potable y electrificación rural para comunidades de Cacaopera y Chilanga, entre otras.

Morazán es uno de los departamentos con mayor número de proyectos ejecutados por la DOM, entre los que destacan unidades de salud finalizadas en Yoloaiquín, El Divisadero, Sociedad y Yamabal, mientras se trabaja en una sexta en Delicias de Concepción. Estas obras se suman a la transformación de la red vial rural y urbana.

En la región oriental, la DOM ha entregado más de 200 proyectos que benefician a miles de habitantes de los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión.

