Gobierno prepara entrega de paquetes escolares con dispositivos tecnológicos al sector público

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, inició la preparación de los paquetes escolares que serán distribuidos a estudiantes del sistema público en el inicio del año lectivo 2026.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la recepción de 440 mil dispositivos electrónicos (entre tabletas y computadoras portátiles) que formarán parte de los paquetes escolares. Estos equipos se suman a los 1.2 millones entregados desde 2021, en el marco del programa de digitalización educativa impulsado por el presidente Nayib Bukele.

La funcionaria destacó que esta entrega busca garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para todos los estudiantes del sector público. “Este paquete escolar llega renovado y completo, en cumplimiento al mandato del presidente Bukele. Es una inversión histórica que contribuye directamente a la economía de las familias salvadoreñas”, afirmó.

Según datos oficiales, la inversión total en tecnología educativa asciende a más de 800 millones de dólares. El objetivo, de acuerdo con el Ministerio, es reducir la brecha digital y fortalecer los procesos de aprendizaje mediante el uso de recursos modernos en las aulas.

La logística de distribución se desarrolla en distintos puntos del país con apoyo interinstitucional del Ministerio de Gobernación, Protección Civil y privados de libertad en fase de confianza, como parte del Plan Cero Ocio.

Además de la entrega de dispositivos, el Gobierno mantiene la ejecución del programa nacional de educación con inteligencia artificial, único en su tipo a nivel mundial, y continúa con el proyecto de renovación de centros escolares, que contempla la rehabilitación de dos escuelas por día.

Con estas acciones, las autoridades aseguran que la mejora de la infraestructura y la digitalización del sistema educativo siguen siendo prioridades para el Ejecutivo.

