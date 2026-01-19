Lun. Ene 19th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Gobierno prepara entrega de paquetes escolares con dispositivos tecnológicos al sector público

Ene 19, 2026 #El Salvador, #Escuelas, #Gobierno, #Ministerio de Educación, #Paquetes escolares, #Tecnología

Día a Día News

ElSalvador–El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Educación, inició la preparación de los paquetes escolares que serán distribuidos a estudiantes del sistema público en el inicio del año lectivo 2026.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la recepción de 440 mil dispositivos electrónicos (entre tabletas y computadoras portátiles) que formarán parte de los paquetes escolares. Estos equipos se suman a los 1.2 millones entregados desde 2021, en el marco del programa de digitalización educativa impulsado por el presidente Nayib Bukele.

La funcionaria destacó que esta entrega busca garantizar el acceso a herramientas tecnológicas para todos los estudiantes del sector público. “Este paquete escolar llega renovado y completo, en cumplimiento al mandato del presidente Bukele. Es una inversión histórica que contribuye directamente a la economía de las familias salvadoreñas”, afirmó.

Según datos oficiales, la inversión total en tecnología educativa asciende a más de 800 millones de dólares. El objetivo, de acuerdo con el Ministerio, es reducir la brecha digital y fortalecer los procesos de aprendizaje mediante el uso de recursos modernos en las aulas.

La logística de distribución se desarrolla en distintos puntos del país con apoyo interinstitucional del Ministerio de Gobernación, Protección Civil y privados de libertad en fase de confianza, como parte del Plan Cero Ocio.

Además de la entrega de dispositivos, el Gobierno mantiene la ejecución del programa nacional de educación con inteligencia artificial, único en su tipo a nivel mundial, y continúa con el proyecto de renovación de centros escolares, que contempla la rehabilitación de dos escuelas por día.

Con estas acciones, las autoridades aseguran que la mejora de la infraestructura y la digitalización del sistema educativo siguen siendo prioridades para el Ejecutivo.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Mujer fallece tras incendio en vivienda de Lourdes, Colón

Ene 19, 2026
El Salvador

Morazán estrena nueva calle de más de 5.5 kilómetros que transforma la vida

Ene 17, 2026
El Salvador Opinión

La farsa de los acuerdos de paz

Ene 17, 2026
error: Contenido protegido