Motociclistas deberán usar casco certificado desde este 29 de diciembre en El Salvador

ElSalvador–A partir del 29 de diciembre de 2025, todos los motociclistas y sus acompañantes en El Salvador deberán portar cascos certificados, según la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La disposición busca fortalecer la seguridad vial y reducir las muertes en accidentes, una de las principales causas de fallecimiento en carretera.

La medida, aprobada en diciembre de 2024, será aplicada por el Viceministerio de Transporte (VMT) y contempla multas de hasta $150 para quienes circulen sin casco certificado o incumplan las especificaciones técnicas.

¿Qué es un casco certificado?

Un casco certificado es aquel que cumple con normas internacionales de seguridad y ha sido sometido a pruebas de resistencia e impacto. Entre las certificaciones válidas se encuentran:

DOT (Departamento de Transporte de EE. UU.)

ECE (Comisión Económica para Europa de la ONU)

Snell Memorial Foundation

NTC 4533 (Colombia)

Estas acreditaciones garantizan que el casco ha sido evaluado bajo parámetros técnicos que reducen el riesgo de lesiones graves o mortales. La OMS estima que el uso de un casco adecuado disminuye hasta en 40 % la probabilidad de morir y en 70 % las lesiones graves durante un accidente.

Los expertos recomiendan verificar que la marca de certificación esté impresa directamente en la superficie y no sea una calcomanía adherida. “Un casco certificado está puesto a prueba; el distintivo debe ser pintado y no un simple sticker”, según expertos.

El precio de estos cascos varía según materiales y diseño: los más accesibles rondan los $40, mientras que los modelos de alta gama pueden superar los $200.

Consejos para elegirlo

Compre en tiendas especializadas. Evite plataformas en línea sin respaldo ni garantía.

Verifique que el casco tenga visera y protector cortaviento certificados.

Asegúrese del ajuste. Un casco grande puede desprenderse en un choque.

Revise su vida útil. Después de un accidente o cinco años de uso, debe reemplazarse.

Desde finales de 2024, los motociclistas también deben portar chalecos con elementos reflectantes visibles entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. Sin embargo, un estudio reciente en Ahuachapán reveló que solo 9 de 31 motociclistas lo usan correctamente.

Las autoridades insisten además en circular con licencia vigente, pues se calcula que la mitad de los 652,000 conductores de motocicleta registrados en el país no posee este documento.

Multas establecidas

*Circular sin casco: $150

*Transportar más de dos personas: $150

*Usar casco sin visera ni protector cortaviento: $150

*Circular por playas, aceras o ciclovías: $150

*Modificar la motocicleta: $100

*Sujetarse a otros vehículos: $100

Con la normativa vigente, el llamado de las autoridades y expertos es contar con el equipo adecuado, chaleco reflectante y documentos en regla no solo evita multas, también salva vidas.

