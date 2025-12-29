Regresan los vientos del norte con ráfagas de hasta 70 km/h

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que a partir de este lunes 29 de diciembre ingresará al territorio salvadoreño un nuevo sistema de vientos del norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora en las zonas altas del occidente y norte del país.

Según el Informe Especial N.º 1 de la Dirección de Meteorología, los vientos se presentarán inicialmente con velocidad leve durante la noche de este lunes, pero incrementarán su intensidad durante los días 30 y 31 de diciembre, alcanzando su punto máximo antes de debilitarse gradualmente el jueves 1 de enero de 2026.

El fenómeno está asociado al flujo del este y a la influencia de una vaguada prefrontal que favorecerá condiciones secas, aunque el MARN no descarta la posibilidad de lluvias aisladas en sectores montañosos del oriente y centro del país durante la noche.

Las autoridades indicaron que el ambiente se mantendrá muy cálido durante el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada, con sensación térmica más baja debido al efecto del viento. Para el viernes 2 de enero, las temperaturas mínimas podrían descender levemente, especialmente en zonas altas del occidente y norte.

Durante las primeras horas del domingo, la estación meteorológica del cantón Las Pilas, en Chalatenango, registró una temperatura mínima de 9.5 grados Celsius, convirtiéndose en el punto más frío del país.

El MARN recomendó precaución ante posibles caídas de ramas, afectaciones en techos livianos y dificultades para la navegación marítima en aguas del litoral salvadoreño debido a la aceleración del viento.

