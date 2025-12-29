EE. UU. brindará atención a beneficiarios del Seguro Social en El Salvador en enero de 2026

Día a Día News

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador informó que representantes de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) visitarán San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026, para ofrecer atención directa a beneficiarios de los programas estadounidenses.

La visita será realizada por funcionarios de la oficina regional de la SSA, con sede en San José, Costa Rica, quienes desarrollarán jornadas de atención dirigidas a ciudadanos estadounidenses y beneficiarios residentes en el país que necesiten orientación sobre sus prestaciones.

Según el comunicado oficial, durante esas fechas se brindará asistencia sobre temas de jubilación, discapacidad y beneficios para sobrevivientes, así como consultas sobre elegibilidad, pagos, actualización de datos y otros trámites relacionados con el Seguro Social de Estados Unidos.

La atención se realizará únicamente con cita previa, que deberá programarse mediante el formulario disponible en el enlace formularios.office.com/g/eZsL9xEW7s. La embajada destacó que sin cita confirmada no se atenderán solicitudes presenciales.

Esta iniciativa busca acercar los servicios de la SSA a los beneficiarios que viven en El Salvador, facilitando el acceso a información oficial y reduciendo la necesidad de trasladarse a otros países para realizar gestiones administrativas.

La embajada reiteró su compromiso de apoyar a los ciudadanos estadounidenses y beneficiarios locales de los programas federales, asegurando que estas jornadas forman parte de un esfuerzo por mantener una atención más accesible y eficiente para quienes dependen del sistema de seguridad social estadounidense.

