Muertes por accidentes de tránsito bajan 8 % en 2025 según el VMT

ElSalvador– El Salvador registra una reducción del 8 % en el número de personas fallecidas por accidentes de tránsito en lo que va del año, de acuerdo con datos del Viceministerio de Transporte (VMT).

El viceministro Nelson Reyes explicó que, aunque los siniestros viales aumentaron un 7 % en comparación con 2024, el número de muertes por este tipo de incidentes mantiene una tendencia a la baja, gracias a la implementación de nuevas medidas de control y prevención en carretera.

Entre las acciones que han contribuido a esta reducción, Reyes destacó los controles vehiculares permanentes, las reformas al Reglamento de Tránsito y la aplicación de la fotomulta en puntos estratégicos como la autopista a Comalapa y el bulevar Monseñor Romero. Según el funcionario, estas medidas han reducido drásticamente los casos de exceso de velocidad en dichas rutas.

El VMT mantiene coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) para reforzar los operativos de seguridad vial, especialmente durante la época lluviosa, cuando las condiciones del pavimento incrementan el riesgo de accidentes. Reyes reiteró la importancia de conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, ya que el pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos y puede causar pérdida de control del vehículo.

Además, el viceministro informó que continúan los monitoreos constantes en las principales carreteras del país para atender derrumbes o emergencias que puedan obstaculizar el tránsito. Un ejemplo reciente fue la pronta respuesta del VMT ante el deslizamiento de tierra ocurrido en la autopista a Comalapa, donde se restableció el paso en pocas horas.

El VMT aseguró que los esfuerzos interinstitucionales continuarán durante los próximos meses con el objetivo de mantener la reducción de víctimas mortales en carretera y fortalecer la cultura vial entre los conductores salvadoreños.

