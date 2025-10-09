Bukele busca crear modelo latinoamericano de rescate animal y convoca a expertos

Día a Día News

ElSalvador—El presidente Nayib Bukele anunció una convocatoria pública para integrar especialistas en bienestar animal al diseño de un plan nacional de rescate y atención para perros y gatos en situación de calle, con la intención de convertirlo en un modelo para América Latina.

El mandatario explicó que en las calles del país “viven miles de perros y gatos”, por lo que considera urgente implementar un programa que atienda esa problemática de forma permanente y sin recurrir a métodos crueles. Aseguró que el Gobierno cuenta con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, pero busca “socios expertos” que aporten conocimientos técnicos en rescate, atención veterinaria y rehabilitación de animales.

“Tenemos los recursos financieros, pero buscamos socios expertos para convertirlo en un modelo para América Latina”, escribió Bukele en su cuenta oficial en la red social X.

El anuncio ocurre siete meses después del cierre temporal de tres instituciones vinculadas al bienestar animal: Chivo Pets, Bienestar Animal y Polipet. La medida fue adoptada tras revelarse casos de maltrato en un refugio ubicado en Ilopango, San Salvador Este. Posteriormente, el presidente autorizó la reapertura del hospital veterinario Chivo Pets, mientras que las otras dos instituciones permanecen cerradas.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, informó que buscará establecer vínculos con refugios y organizaciones estadounidenses que puedan sumarse al proyecto.

“En Estados Unidos existe un profundo amor y respeto por los animales, con miles de refugios comprometidos con su cuidado. Buscaremos socios adecuados para este modelo”, declaró la diplomática, quien aseguró que el presidente contará con el apoyo total de la sede diplomática.

El plan busca garantizar que las futuras acciones de rescate y protección animal se desarrollen bajo principios de bienestar, transparencia y sostenibilidad.

Aunque el Gobierno no ha precisado aún el cronograma ni los criterios de selección de los especialistas que integrarán el proyecto, la iniciativa pretende establecer protocolos claros para el rescate, atención médica, rehabilitación y adopción de animales abandonados en todo el país.

