Guatemala entrega a El Salvador a pandillero “Taltusa” del Barrio 18 buscado por homicidio

Guatemala-– Carlos Ernesto Olivas Orellana, conocido como «Taltusa», un miembro activo del Barrio 18, fue entregado por autoridades mexicanas a la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la frontera de Tecún Umán, municipio de Ayutla, San Marcos. Olivas Orellana, de 44 años, enfrenta una orden de captura en El Salvador por homicidio agravado.

La detención de Olivas Orellana se produjo tras su arresto en territorio mexicano, desde donde fue trasladado a Guatemala. La PNC de Guatemala informó que el pandillero será entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera de Jutiapa, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado en la región.

Imágenes difundidas por la PNC muestran a Olivas Orellana con tatuajes distintivos del Barrio 18 en su torso y extremidades, confirmando su pertenencia a esta estructura criminal.

Tiene una orden de captura en El Salvador por el delito de Homicidio agravado, por lo que es trasladado a la frontera de Jutiapa, para ser entregado a autoridades de su país de origen.



Con esto ya suman 73 salvadoreños expulsados pic.twitter.com/wZKPzVzV3N — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 9, 2025

Expulsiones de pandilleros salvadoreños en 2025

Con este caso, suman 73 los criminales salvadoreños expulsados de Guatemala en lo que va del año. Las autoridades guatemaltecas han intensificado las acciones contra pandilleros extranjeros como parte de una estrategia regional de seguridad.

Esta captura se suma a las de Pedro Herminio Portillo Valeriano y Miguel Alexander González Escobar, también miembros del Barrio 18, detenidos en Quetzaltenango y Huehuetenango, respectivamente, el pasado martes.

La colaboración entre Guatemala, México y El Salvador ha permitido desarticular redes criminales transnacionales. El Ministerio Público de Guatemala ha coordinado numerosas capturas de individuos vinculados a delitos graves, como homicidios y narcotráfico, en los últimos años.

Las autoridades guatemaltecas continúan trabajando en conjunto con sus homólogas internacionales para fortalecer la seguridad regional y garantizar la justicia para las víctimas de estos delitos.

Esta acción destaca el compromiso de Guatemala en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional para garantizar la seguridad y justicia en la región.

