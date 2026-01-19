Mujer fallece tras incendio en vivienda de Lourdes, Colón

Día a Día News

ElSalvador–Una mujer perdió la vida luego de sufrir graves quemaduras en un incendio registrado la mañana del domingo en una vivienda de la residencial Las Arboledas, en Lourdes, Colón, departamento de La Libertad.

De acuerdo con el informe de los cuerpos de socorro, la víctima sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo. Fue trasladada al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, donde falleció pese a la atención médica recibida. Su identidad no ha sido revelada.

Otra persona resultó afectada por el fuego y se encuentra en proceso de recuperación.

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y logró controlar las llamas antes de que se propagaran a otras viviendas del sector. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro y continúan con las investigaciones.

Compartir esta nota