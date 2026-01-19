Lun. Ene 19th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Mujer fallece tras incendio en vivienda de Lourdes, Colón

Ene 19, 2026 #Colón, #El Salvador, #emergencias, #Incendio, #Lourdes

Día a Día News

ElSalvador–Una mujer perdió la vida luego de sufrir graves quemaduras en un incendio registrado la mañana del domingo en una vivienda de la residencial Las Arboledas, en Lourdes, Colón, departamento de La Libertad.

De acuerdo con el informe de los cuerpos de socorro, la víctima sufrió quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo. Fue trasladada al Hospital San Rafael, en Santa Tecla, donde falleció pese a la atención médica recibida. Su identidad no ha sido revelada.

Otra persona resultó afectada por el fuego y se encuentra en proceso de recuperación.

El Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y logró controlar las llamas antes de que se propagaran a otras viviendas del sector. Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del siniestro y continúan con las investigaciones.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Gobierno prepara entrega de paquetes escolares con dispositivos tecnológicos al sector público

Ene 19, 2026
El Salvador

Morazán estrena nueva calle de más de 5.5 kilómetros que transforma la vida

Ene 17, 2026
El Salvador Opinión

La farsa de los acuerdos de paz

Ene 17, 2026
error: Contenido protegido