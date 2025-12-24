Multas de más de $4,000 para vendedores de pólvora ilegal en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La venta y comercialización de productos pirotécnicos ilegales en El Salvador está sujeta a multas que alcanzan los 10 salarios mínimos del sector comercio, equivalentes a $4,088, según establece la “Ley especial para la regulación y control de las actividades relativas a la pirotecnia”. Así lo confirmó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista televisiva este miércoles.

La normativa no solo prohíbe la venta y fabricación de artículos peligrosos como silbadores, morteros superiores al número cinco, bombas de mezcal, fulminantes, “roquet chino”, “triángulo de la muerte”, “botellita de champán” y otros productos explosivos, sino que también castiga la importación, exportación y transporte de estas mercancías.

Amaya enfatizó que está terminantemente prohibido vender pólvora a menores de edad, personas bajo efectos del alcohol o con trastornos en su comportamiento, ya sea en productos legales o ilegales. Permitir que los niños transporten estos productos también acarrea sanciones económicas de la misma magnitud.

Las faltas consideradas muy graves incluyen, además, que los establecimientos autorizados vendan sin licencia, mantengan pólvora sin las medidas de seguridad correspondientes o impidan las inspecciones de las autoridades gubernamentales. En todos estos casos, las multas pueden alcanzar los 10 salarios mínimos, es decir, más de cuatro mil dólares.

Amaya descartó incautaciones recientes, la Alcaldía de San Salvador Centro informó este martes sobre el decomiso de 2,700 silbadores y 360 fulminantes en puestos ubicados en el barrio Santa Anita, específicamente sobre la calle Francisco Menéndez y la 17 avenida Sur. Sin embargo, la comuna borró posteriormente la publicación original, lo que no impide que las acciones de control sigan en marcha.

En la capital, existen 17 puntos de venta de pólvora autorizados distribuidos entre San Salvador, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Mejicanos y Cuscatancingo.

Como parte del Plan Fin de Año, el Sistema Nacional de Protección Civil, junto al Cuerpo de Bomberos, ha intensificado inspecciones para verificar que la manipulación, almacenamiento y exhibición de los productos cumplan con las medidas de seguridad, y para evitar la comercialización de productos prohibidos.

Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, advirtió que no existe producto pirotécnico seguro y que su uso inadecuado puede causar lesiones graves como problemas auditivos, quemaduras e incluso amputaciones.

El llamado a la población es claro: hacer un uso responsable de la pólvora, mantenerla fuera del alcance de menores y respetar la ley para garantizar la seguridad de las familias salvadoreñas durante las fiestas navideñas y de fin de año.

