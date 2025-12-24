Asamblea Legislativa aprueba la prórroga número 46 del régimen de excepción

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la prórroga número 46 del régimen de excepción, medida que estará vigente del 1 al 31 de enero de 2026. Con 57 votos a favor, los diputados respaldaron la continuidad de esta herramienta legal que el Gobierno mantiene desde marzo de 2022 para reforzar la seguridad pública y el combate a las pandillas.

Durante la sesión plenaria número 91, los legisladores destacaron que la extensión busca preservar los niveles de tranquilidad alcanzados en los últimos meses. El diputado Caleb Navarro, de la bancada de Nuevas Ideas, señaló que esta decisión ha permitido reducir los homicidios y evitar el reagrupamiento de estructuras criminales.

> “Hoy cumplimos 46 meses consecutivos de régimen de excepción, en los cuales se han salvado vidas. Esta herramienta seguirá vigente mientras sea necesaria para garantizar la seguridad de la población”, afirmó Navarro.

El régimen de excepción fue activado tras una escalada de homicidios registrada el 26 de marzo de 2022. Ese día, las autoridades contabilizaron 84 asesinatos cometidos por pandillas, lo que llevó al Gobierno a solicitar la medida al Parlamento.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recordó que el artículo constitucional que permite la suspensión temporal de derechos en casos excepcionales ha estado vigente desde 1983, aunque —dijo— gobiernos anteriores “nunca tuvieron el valor de aplicarlo”.

> “Ese día de marzo fue trágico para el país. Las maras asesinaron a decenas de salvadoreños y dejaron al descubierto la gravedad del problema. Hoy, gracias al trabajo sostenido, la realidad es distinta”, señaló Castro.

El legislador calificó de “cobardes” a las administraciones pasadas por no haber enfrentado con firmeza a las estructuras delictivas que, según cifras oficiales, habrían causado más de 30,000 muertes en las últimas décadas.

De acuerdo con datos de las autoridades, desde la implementación del régimen de excepción se han realizado más de 90,000 capturas de presuntos integrantes de pandillas, incluidos cabecillas.

El Gobierno sostiene que estas acciones, sumadas al Plan Control Territorial, han contribuido a la reducción de los homicidios. Octubre cerró con 24 días sin muertes violentas, noviembre con 26, y diciembre acumulaba hasta la fecha 19 días sin homicidios. En total, desde junio de 2019 se registran 1,094 días sin asesinatos en el país.

“Estas cifras reflejan que hemos tomado las decisiones correctas al otorgar esta herramienta jurídica al Ejecutivo”, afirmó el diputado Navarro durante su intervención.

La Asamblea aprobó nueve extensiones del régimen durante 2022, doce en 2023 y otras doce en 2024. Con la nueva aprobación, se asegura su vigencia para iniciar 2026, completando así un total de 46 prórrogas consecutivas desde su instauración.

El Gobierno y la bancada oficialista sostienen que la continuidad de la medida es fundamental para evitar el retorno de la criminalidad, mientras sectores opositores y organizaciones internacionales han expresado preocupaciones sobre presuntas detenciones arbitrarias y limitaciones a derechos individuales.

