Conectados por una buena causa

Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y su propósito de conectar a las personas con la red más humana, durante esta temporada navideña, Movistar El Salvador se unió a la Fundación Ayúdame a Vivir (FAV), organización que brinda, sin ningún costo, tratamiento médico y apoyo integral a todos los niños y niñas con cáncer en El Salvador, en su campaña “Esta navidad regala una quimio a niños con cáncer”. Esta acción buscó inspirar y movilizar a sus colaboradores en torno a causas que reflejan los valores más humanos y solidarios de la compañía.

Para esta campaña, se instaló un banner con un árbol de Navidad, donde cada esfera que se colocaba representaba una contribución voluntaria de los colaboradores de Movistar El Salvador, destinada a regalar esperanza a niños con cáncer y sus familias. Esta actividad forma parte de los esfuerzos de

recaudación de fondos para apoyar los tratamientos brindados por la Fundación Ayúdame a Vivir.

“En Movistar creemos firmemente que la tecnología y la solidaridad pueden ir de la mano. Esta campaña no solo refleja nuestros valores, sino también el corazón generoso de cada uno de nuestros colaboradores. Estamos orgullosos de sumar esfuerzos que generan un impacto real en la vida de los niños salvadoreños y sus familias”. expresó Eduardo Solórzano, Director Legal, Asuntos Corporativos & Negocio Mayorista de Movistar El Salvador.

Por su parte, Carolina Cristiani, Gerente de Comercialización de Fundación Ayúdame a Vivir, destacó: “Acciones como esta nos permiten continuar brindando tratamiento gratuito y de calidad a nuestros pacientes. El apoyo de empresas como Movistar El Salvador es clave para nuestra misión, y nos llena de esperanza ver cómo la solidaridad se convierte en motor de cambio.”

Como el único operador verde del país, Movistar continúa cumpliendo su promesa de ser la red más humana, no sólo a través de la tecnología, sino también mediante acciones que generan un impacto positivo y sostenible. Por ello, continuarán realizando diferentes iniciativas que fomenten el voluntariado corporativo y fortalezcan el vínculo solidario con la comunidad.

Estas acciones son el reflejo del enfoque estratégico impulsado por General International Telecom (GIT), grupo inversor que marcó un punto de inflexión en la historia de Movistar El Salvador. Al adquirir la compañía en 2022, GIT encontró insumos valiosos y una base de compromiso existente y los transformó en un modelo de sostenibilidad integral, con objetivos claros y una visión de largo plazo.

Bajo su liderazgo, Movistar El Salvador ha logrado consolidar una operación sostenible, innovadora y con propósito, posicionándose como referente del sector de telecomunicaciones en materia ambiental y social. GIT ha sentado las bases de una nueva etapa para Movistar El Salvador: una empresa que no solo conecta personas, sino que también conecta con el futuro sostenible de El Salvador.

Compartir esta nota