Salvadoreños en EEUU con TPS seguirán trabajando sin renovar permiso

71024226. Washington, 24 Oct 2017 (Notimex- José López Zamorano ).- Centenares de inmigrantes, así como líderes religiosos y comunitarios, protestaron hoy frente a la Casa Blanca para pedir al presidente estadunidense Donald Trump extender el Programa de Protección Temporal (TPS), que beneficia a más de 300 mil centroamericanos y caribeños. NOTIMEX/FOTO/JOSÉ LÓPEZ ZAMORANO/COR/HUM/

Día a Día News

ElSalvador–Los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos que solicitaron su permiso de trabajo antes del 21 de julio de 2025 no deberán realizar trámites adicionales para conservar su autorización laboral.

La información fue confirmada por los consulados de El Salvador en territorio estadounidense, que indicaron que la extensión de estos permisos se aplica de forma automática, sin necesidad de gestiones inmediatas por parte de los beneficiarios.

De acuerdo con las autoridades consulares, los documentos continúan vigentes y pueden extenderse hasta por 540 días a partir de su fecha de vencimiento, siempre que la solicitud haya sido presentada dentro del plazo establecido.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó que las extensiones automáticas han sido modificadas por nuevas disposiciones, incluyendo regulaciones del Departamento de Seguridad Nacional vigentes desde octubre de 2025 y ajustes legales recientes.

Según estas actualizaciones:

Las solicitudes presentadas después del 22 de julio de 2025 pueden tener una extensión automática de hasta un año o por el período vigente del TPS, lo que sea menor.

Las solicitudes con fecha de recepción igual o anterior al 21 de julio de 2025 pueden aplicar a extensiones de hasta 540 días, sujetas a condiciones posteriores.

Recomendaciones a beneficiarios

Las autoridades indicaron que, si un empleador solicita la renovación del permiso, los beneficiarios pueden presentar la información oficial emitida por USCIS para validar la extensión automática.

También recomendaron acudir al consulado correspondiente para recibir orientación y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Además, instaron a consultar periódicamente las actualizaciones del programa TPS para conocer posibles cambios en el estatus migratorio y los permisos laborales.

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