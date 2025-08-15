Naomi Fellows asume como Encargada de Negocios de EE. UU. en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador, informó que la diplomática de carrera Naomi Fellows asumió, desde el 14 de agosto, el cargo de Encargada de Negocios en la sede diplomática. Fellows, quien ostenta el rango de ministra consejera, cuenta con casi 30 años de servicio en el Departamento de Estado.

La funcionaria reemplaza a William H. Duncan, quien concluyó su misión en el país a finales de julio y anunció su retiro del Servicio Exterior tras 33 años de trayectoria. Antes de su partida, Duncan fue condecorado por el presidente Nayib Bukele con la Gran Orden Francisco Morazán, en reconocimiento a su labor en las relaciones bilaterales.

Fellows permanecerá al frente de la representación diplomática hasta que el Senado de Estados Unidos confirme a un nuevo embajador. La embajada destacó que su experiencia abarca diversos cargos en misiones diplomáticas en América Latina, África, Europa y Asia.

Graduada en Relaciones Internacionales y con una maestría en Estudios Latinoamericanos, Fellows ha trabajado en países como Etiopía, Congo, México, Brasil, Rusia, Nicaragua, Colombia, Camerún y Guinea. Su carrera ha incluido funciones en áreas de cooperación, asuntos consulares y coordinación política.

El relevo se produce en un contexto en el que Estados Unidos mantiene su posición como principal socio comercial de El Salvador. La relación bilateral ha incluido proyectos de inversión, programas de cooperación y coordinación en materia de seguridad y migración.

Durante su gestión, Duncan destacó acuerdos como el canje de deuda por naturaleza y programas conjuntos para el combate al tráfico de personas. Bukele resaltó su papel en la normalización de la relación diplomática y en la ampliación de proyectos de cooperación.

La Embajada de Estados Unidos señaló que Fellows continuará con la agenda de trabajo establecida y mantendrá los canales de diálogo con el gobierno salvadoreño, así como con diversos sectores del país, en espera del nombramiento del próximo jefe de misión.

