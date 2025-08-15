Ordenan capturas contra red de distribución de droga «cristal» en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), informó que durante la madrugada se emitieron 36 órdenes de captura contra personas sospechosas de formar parte de una red dedicada a la venta de drogas en distintas zonas del país. Los operativos se realizaron en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y forman parte de los esfuerzos institucionales para combatir el narcotráfico.

Las investigaciones realizadas por la FGR detallan que la estructura se dedicaba principalmente a la comercialización de metanfetaminas, conocidas popularmente como “cristal”. Según las autoridades, los implicados obtenían la droga desde la frontera con Guatemala y luego la distribuían en diferentes comunidades dentro del territorio salvadoreño.

Entre los métodos de operación se identificó el uso de locales comerciales como fachadas y entregas a domicilio para mantener la actividad clandestina.

Entre los detenidos confirmados se encuentra Luis Fernando Mercado, quien, según la Fiscalía, utilizaba un negocio de venta de cervezas en el centro de San Salvador para distribuir la droga y hacer entregas directas a clientes.

Además de Mercado, otros sospechosos identificados hasta el momento son José Fernando Gómez, Humberto Antonio Rodríguez, Guillermo Eduardo Zelaya Aragón, Diego Armando González Tejada, Carlos Manuel Landaverde Zeledón y Karen Xiomara Delgado Zepeda.

Los delitos que se les imputan incluyen tráfico ilícito de drogas, proposición y conspiración para cometer tráfico ilícito, así como agrupaciones ilícitas. La FGR precisó que, aunque se emitieron 36 órdenes de captura, no todas han sido ejecutadas hasta el momento, y que las investigaciones continúan para localizar al resto de los implicados.

Operativos adicionales

En días recientes, la FGR también ha ejecutado otras acciones en distintos puntos del país. El jueves, cuatro personas fueron capturadas en el oriente del país por la venta de marihuana. Durante la intervención, se allanaron tres viviendas donde se decomisaron dos paquetes grandes de marihuana, varias porciones pequeñas listas para la venta, ocho teléfonos, dos tabletas electrónicas, un vehículo, una motocicleta y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Adolfo Juárez Retana, señalado como jefe de la estructura, José Orlando Sepúlveda Flores, José Francisco Martínez e Imelda Betsabé Zavala Alfaro. La FGR indicó que este grupo operaba de manera organizada, coordinando la distribución de droga en distintas comunidades de la región oriental.

El miércoles, la Fiscalía ordenó otros allanamientos en San Salvador y Panchimalco. En la capital, un bar ubicado en la zona conocida como “zona real” fue intervenido; se incautaron porciones de cocaína y dinero en efectivo, y se detuvo a una persona vinculada con la venta de estupefacientes. En Panchimalco, se decomisaron porciones de marihuana y fue arrestado Eduardo Alejandro Rivera Hernández.

La FGR subrayó que estas operaciones forman parte de una estrategia continua para desarticular redes criminales dedicadas al narcotráfico, con el objetivo de reducir la circulación de drogas en el país y proteger a la población.

