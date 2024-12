“No debes alcanzar tu peso ideal en 2025”

La destacada experta dominicana afirma que el peso ideal está pasado de moda, porque causa estrés y depresión. “No todos encajan en una tabla matemática nutricional establecida”, indica.

La endoscopista bariátrica Amny Acosta Then, creadora del concepto “Peso Feliz” y directora de Salutte Clinic, asegura que lo importante no es ajustarse a cifras estrictas, sino encontrar un equilibrio físico y emocional. “Las personas tienen que ser felices, sentirse bien consigo mismas y no imponerse normas rígidas que no son naturales”, afirma.

En los años 90 se promovió una fórmula que definía el peso ideal como 10 kilos menos que una medida basada en la estatura. Sin embargo, dicha visión no considera factores como la genética, el entorno, las emociones o los estilos de vida actuales. El “Peso Feliz”, según explica la Dra. Acosta Then, se centra en encontrar aquel que ofrezca calidad de vida, autoconfianza y salud.

“No se trata de números en la báscula, sino de alcanzar un estado de armonía entre mente y cuerpo. Cuando alcanzas tu peso feliz, recuperas hasta 7 años de vida”, puntualiza la especialista.

Su enfoque innovador redefine el manejo de la obesidad. Programas como el método Salutte 90 días, el “Balón Gástrico ES” y el método TORE, desarrollados en Salutte Clinic, ofrecen soluciones sostenibles que no requieren cirugías mayores y permiten mantener un peso saludable incluso con ciertas flexibilidades en la rutina.

El “Peso Feliz” se define como aquel que se puede mantener incluso al salir de la rutina uno o dos días. A diferencia de métodos que implican restricciones extremas, como eliminar nutrientes, descuidar el sueño o excederse en el gimnasio, este enfoque promueve un equilibrio sostenible. Para quienes tienen más de 20 libras de sobrepeso, existen opciones como el método Salutte 90 días o la endoscopia bariátrica sin cirugía.

Con más de 5.000 casos exitosos, Amny Acosta Then ha revolucionado el tratamiento de la obesidad en República Dominicana y se ha posicionado como una referente internacional en la reducción de peso sin cirugía. Su compromiso con la innovación y el acompañamiento personalizado la convierte en un pilar fundamental en la búsqueda de soluciones que prioricen la felicidad y la salud de sus pacientes.

