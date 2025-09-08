Nueva calle de concreto hidráulico mejora conexión entre Nejapa y Apopa

Día a Día News

ElSalvador—Una moderna vía de concreto hidráulico de más de 1.5 kilómetros de longitud ha mejorado la conectividad entre los distritos de Apopa y Nejapa, en el municipio de San Salvador Oeste, beneficiando a más de 15 mil habitantes. La obra, ejecutada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), también facilita el acceso entre la avenida Castro Morán y el boulevard Constitución, así como la transitabilidad en el sector del Ingenio El Ángel.

La renovación incluyó la construcción de una bóveda de paso de 15 metros con barreras metálicas en ambos lados, optimizando el drenaje de aguas lluvias y servidas en la zona. La vía se amplió a seis metros por sentido y se reemplazó la superficie de tierra con una estructura de tres capas: base de 20 centímetros con material selecto y cemento, capa intermedia de suelo cemento de igual espesor y capa final de concreto hidráulico de 20 centímetros, lo que garantiza resistencia para el tránsito pesado, incluyendo rastras cañeras.

Para la seguridad peatonal se construyeron aceras de un metro de ancho y se aplicó señalización vertical y horizontal con pintura termoplástica. Además, se habilitaron seis accesos a viviendas y caminos vecinales para facilitar la movilidad local. La obra también incorporó un sistema de drenaje longitudinal y transversal, con cordón cuneta, badenes, descargas pluviales y reubicación de tuberías de agua potable, evitando daños al pavimento y extendiendo la vida útil de la calle.

El proyecto generó más de 60 empleos directos y 30 indirectos en la zona, contribuyendo al desarrollo económico local. Esta no es la única intervención de la DOM en Apopa y Nejapa; recientemente se han renovado calles con asfalto en la urbanización Valle del Sol, el casco urbano de Apopa y la vía que conecta la carretera a Quezaltepeque con la hacienda Mapilapa y caseríos cercanos. Nejapa también ha recibido mejoras en su casco urbano.

Los vecinos de Joyas del Norte, Santa Teresa, Las Brisas, El Paraíso, San Rafael, el caserío El Tránsito, la comunidad Joya Galana y muchas más, ya disfrutan del mejoramiento vial en la calle que conduce a ingenio El Ángel.

Entre los más de 60 proyectos en San Salvador destacan la construcción del mercado San Miguelito, el cableado subterráneo en el Corredor Urbano de la calle Rubén Darío, en la Zona Rosa, y próximamente la entrega de la Plaza Universitaria y el moderno Hospital Rosales.

