Entregan a pandillero de la MS-13 a autoridades salvadoreñas en frontera Las Chinamas

Sep 8, 2025 #Captura, #El Salvador, #Guatemala, #MS-13, #Pandillero, #PNC

ElSalvador—Un presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Jonathan Enmanuel Sampson Portillo, alias «Chango» o «Pollo», fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera Las Chinamas, informó la Policía Nacional Civil.

La captura se realizó en coordinación con autoridades de Guatemala y México. Sampson Portillo enfrenta cuatro órdenes de detención vigentes por presunto homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas, así como por organizaciones terroristas y limitación ilegal a la libre circulación.

De acuerdo con la información policial, el hombre ostentaba el rango de «homeboy» dentro de la estructura criminal y posee antecedentes desde 2015 relacionados con agrupaciones ilícitas, actos de terrorismo, posesión y tenencia de drogas y tráfico ilícito de drogas.

El detenido será remitido a los tribunales correspondientes para enfrentar un proceso penal por los delitos que se le atribuyen.

