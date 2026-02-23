Nueva York impone toque de queda por tormenta de nieve histórica

Día a Día News

EEUU–La ciudad de Nueva York declaró estado de emergencia y estableció un toque de queda desde las 9:00 de la noche del domingo hasta el mediodía del lunes, ante la llegada de una intensa tormenta invernal que amenaza con paralizar a la metrópolis.

El alcalde Zohran Mamdani anunció que las calles, carreteras y puentes permanecerán cerrados al tráfico general, permitiéndose únicamente los desplazamientos esenciales para servicios de emergencia y personal autorizado.

“Esta ciudad no ha enfrentado una tormenta de esta magnitud en diez años. La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”, señaló Mamdani, al exhortar a los residentes a evitar todo viaje no esencial y mantenerse en casa.

Las autoridades prevén acumulaciones de nieve de entre 45 y 60 centímetros, con posibles picos de hasta 70 centímetros en algunas zonas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento. También se espera la suspensión de servicios, cortes de energía y la cancelación de miles de vuelos en toda la región noreste de Estados Unidos.

Como medida preventiva, las escuelas permanecerán cerradas el lunes y se han habilitado refugios con calefacción en los cinco distritos de la ciudad para proteger a las personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad.

La tormenta afecta también a amplias zonas de la costa noreste. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia para facilitar el despliegue de recursos, mientras que en Boston, la alcaldesa Michelle Wu advirtió sobre una nevada de hasta 60 centímetros y calificó el fenómeno como “de una magnitud histórica”.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa la alerta por tormenta invernal en varios estados, con advertencias por baja visibilidad, carreteras intransitables y vientos que podrían superar los 110 kilómetros por hora.

Nueva York se prepara así para enfrentar uno de los temporales más severos de los últimos años, en medio de un esfuerzo coordinado de las autoridades locales y estatales para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de sus habitantes.

