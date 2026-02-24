Tormenta invernal paraliza el noreste de EEUU y deja millones bajo alerta

Día a Día News

EEUU–Una nueva tormenta invernal golpea con fuerza el noreste de Estados Unidos, afectando a más de 40 millones de personas y dejando a su paso nevadas intensas, apagones y miles de vuelos cancelados. La ciudad de Nueva York se encuentra entre las más impactadas, con restricciones de movilidad, suspensión de clases y acumulaciones de nieve que superan los 30 centímetros en varias zonas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró estado de emergencia y prohibió los desplazamientos no esenciales hasta el mediodía del lunes, mientras cuadrillas municipales trabajan para despejar calles y restablecer servicios. Medidas similares se aplicaron en los estados de Nueva Jersey, Massachusetts y Rhode Island.

Según el portal de monitoreo aéreo FlightAware, más de 5,800 vuelos con origen o destino en Estados Unidos fueron cancelados y cientos más registraron retrasos. Los aeropuertos de Nueva York y Boston figuran entre los más afectados.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que la tormenta continuará activa durante gran parte del lunes, con ráfagas de viento y acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros en algunas áreas. En Central Park se reportaron 38 centímetros, la mayor cantidad registrada por una sola tormenta en más de cinco años.

“Estoy harto. No quiero ver ni un copo más de nieve”, expresó Vincent Greer, residente de Nueva Jersey, mientras retiraba la nieve frente a su vivienda. Otros, en cambio, describieron la escena como “hermosa”.

Autoridades locales habilitaron centros de calefacción en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston para resguardar a quienes no puedan refugiarse del frío extremo.

Esta es la segunda gran tormenta que afecta la costa este estadounidense en menos de un mes, luego de un sistema anterior que dejó más de un centenar de víctimas y severos daños materiales.

