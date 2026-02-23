México y EE. UU. revelan cooperación en el operativo que abatió a “El Mencho”

Lun. Feb 23rd, 2026

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que este martes 24 de febrero llevará a cabo trabajos de mantenimiento en el Sistema Zona Norte, lo que implicará la suspensión temporal del suministro de agua potable durante 12 horas, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

De acuerdo con la institución, la medida es necesaria para ejecutar labores de mantenimiento hidráulico y renovación de válvulas principales en las plantas de rebombeo, con el fin de fortalecer el sistema de distribución y garantizar un servicio más estable a mediano plazo.

Las zonas que se verán afectadas incluyen Miralvalle, Mejicanos, Escalón, San Benito, bulevar Los Próceres, alrededores del Estadio Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.

ANDA aseguró que, al finalizar las labores, el sistema reiniciará su operación y el servicio se restablecerá de forma gradual en los sectores abastecidos por el Sistema Zona Norte.

La institución recomendó a la población tomar las precauciones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el período de suspensión.

