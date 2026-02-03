Nueva York reporta 13 muertes por hipotermia tras casi dos semanas de frío extremo

Día a Día News

ElSalvador–Las autoridades de Nueva York confirmaron que 13 personas han muerto por causas relacionadas con la hipotermia desde finales de enero, al cumplirse once días consecutivos con temperaturas bajo cero. El alcalde Zohran Mamdani detalló que, de las 16 muertes registradas durante este periodo, la hipotermia estuvo vinculada a la mayoría de los casos, mientras que tres fueron catalogadas como sobredosis.

Ninguna de las víctimas se encontraba durmiendo en la calle en el momento de su fallecimiento, aunque algunas habían tenido contacto previo con los servicios de albergue de emergencia, informó el funcionario.

Para atender la situación, la ciudad activó centros de acogida temporal y desplegó una flota de 20 vehículos con personal médico y trabajadores sociales. Según Mamdani, se han realizado más de 930 traslados a refugios y 18 personas fueron llevadas de forma involuntaria por representar un riesgo para sí mismas o para otros.

Entre 2005 y 2021, Nueva York registró entre 9 y 27 muertes por frío cada año. Sin embargo, las cifras aumentaron a 34 en 2021 y a 54 en 2022, de acuerdo con datos oficiales.

El contralor de la ciudad, Mark Levine, señaló que existen “decenas de miles” de personas sin hogar, la mayoría familias con niños, y que casi el 95 % se encuentra actualmente en albergues municipales.

En 2021, los refugios alojaban a poco más de 44,500 personas, la cifra más baja en casi una década, pero el número ha crecido de forma constante en los últimos años.

