Super Chef celebrities regresa a wapa+ con nuevas celebridades, nuevas reglas y más pasión por la cocina

¡La cocina más famosa de Puerto Rico regresa más encendida que nunca! Super Chef Celebrities, uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de la televisión puertorriqueña, estrena su quinta temporada el martes, 3 de febrero a las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT, por WAPA+, llevando su inconfundible sabor a nuevas audiencias en los Estados Unidos continentales. WAPA+ es el único canal FAST gratuito que sirve a la comunidad de más de seis millones de puertorriqueños en los EE. UU. y está disponible a

través de Samsung TV Plus, The Roku Channel, fubo, ViX y Fire TV Channels, entre otras plataformas.

La nueva temporada reúne a 18 nuevas celebridades del mundo del entretenimiento, la música,

el deporte, la actuación y las redes sociales, algunas con proyección internacional. Ellos llegan

a la cocina para enfrentarse en una competencia individual intensa, manteniendo los altos

estándares de exigencia y la pasión culinaria que han convertido al programa en un favorito del

público.

Las celebridades que se enfrentarán en la Super Cocina por el gran premio de $40,000

incluyen:

Alí Berdiel, ex basquetbolista y comentarista deportivo

Alwin Vázquez, cantante y líder comunitario de escuela bíblica

Ámbar Bonilla, cantante y actriz de teatro

Bebé Maldonado, animadora y locutora

Edwin Emil Moro, actor y comediante (La Combi, Fantasy Island)

Erick “Chicho” Rodríguez, actor y terapeuta sistemático

Fernando Allende, actor internacional y cantante (Mexican Dynasties, María)

Gerardo Rivas, músico

Humberto Ríos, creador de contenido

Julio César Sanabria, empresario

Kiria Tapia, boxeadora profesional

Laura Alemán, actriz (S.W.A.T, Perfecto Anfitrión, Solo de Medianoche)

Linnette Torres, actriz y conductora (Un buen día)

Mela Pabón, creadora de contenido

Michelle López, presentadora (Lo Sé Todo)

Ocean Pabón, creador de contenido

Vivianie Díaz, presentadora y modelo

Xiomara Ríos, comentarista deportiv

Esta edición introduce nuevas reglas y elementos de juego que prometen cambiar el rumbo de la competencia. Los participantes no solo se enfrentarán a exigentes retos culinarios, sino también a nuevas formas de juego y apuestas, donde podrán jugárselo todo para salvarse de eliminación. Entre las novedades se integran la espátula roja y el guayo, beneficios estratégicos que podrían marcar la diferencia entre continuar o abandonar la cocina.

El panel de jueces vuelve a estar integrado por la chef Giovanna Huyke, el chef Enrique Piñeiro y el chef Héctor Rosa, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar cada plato, retar a las celebridades y decidir su permanencia en la competencia. La conducción estará a cargo del animador que ha acompañado el formato desde sus inicios, Luis Ponce.

Para más información visita www.wapa.tv y sigue @wapatv y @superchefpr en Facebook e Instagram para contenido exclusivo y más detalles de la quinta temporada de Super Chef Celebrities.

Compartir esta nota