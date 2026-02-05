Se unen para ayudar a más mascotas a encontrar un hogar 

Best Friends Animal Society estará representada en Puppy Bowl XXII por Bianca, quien jugará con el Team Fluff. (Crédito de la foto: Best Friends Animal Society)

¡Reúnanse, porque ya casi llega el enfrentamiento más adorable del mundo deportivo! Puppy Bowl XXII se acerca rápidamente y se transmitirá el domingo 8 de febrero, cuando el Team Ruff y el Team Fluffsalten al campo para protagonizartacleadas llenas de ternura, muchas pausas para ir al baño, alguna que otra siesta y, por supuesto, la oportunidad de alcanzar la gloria.

Para las mascotas en albergues, no hay nada más glorioso que encontrar una familia amorosa. Por ello, por tercer año consecutivo, Best Friends Animal Society, -una organización nacional líder dedicada a poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y a lograr que todo el país sea No-Kill*-, se une a Warner Bros. Discovery para ayudar a que más mascotas salgan de los albergues y lleguen a los hogares donde realmente pertenecen. Del 2 al 9 de febrero, Puppy Bowl XXII cubrirá todas las tarifas de adopción en las ubicaciones de Best Friends en Houston, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, el noroeste de Arkansas y Salt Lake City, así como en el Santuario de Animales de Best Friends en Kanab, Utah.

“Esta colaboración, que ya cumple su tercer año, ha ayudado a que miles de mascotas encuentren hogares amorosos, y esperamos que muchas más lo logren este febrero”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Para quienes sintonizan Puppy Bowl XXII y desean tener a su propio MVP peludo a su lado, los invitamos a visitar su albergue local o un grupo de rescate. Hagan de la adopción su única opción para que, juntos, podamos salvar la vida de todas las mascotas sanas y tratables”.

Best Friends se siente especialmente emocionado de estar representado este año en el Puppy Bowl por Bianca, quien proviene del Centro de Adopción de Mascotas de Best Friends en la ciudad de Nueva York. Bianca llegó a Best Friends desde Fulton County Animal Services en Georgia. Ella y sus hermanitos tuvieron un comienzo de vida difícil, pero esta cachorrita valiente desafió las probabilidades y llegó a las grandes ligas al ser seleccionada para Puppy Bowl XXII. Poco después de ser reclutada para el gran juego, Bianca fue adoptada y ahora vive cerca, en Nueva Jersey.

Al igual que Bianca y sus compañeros atletas, miles de mascotas en albergues y grupos de rescate en Estados Unidos siguen esperando una familia amorosa. Según datos de Best Friends Animal Society, aproximadamente siete millones de personas llevarán una nueva mascota a casa en el próximo año, y si tan solo un seis por ciento más de ellas eligiera adoptar en lugar de comprar en una tienda de mascotas o a un criador, podríamos poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues del país.

