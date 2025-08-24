Se reúnen jóvenes para transformar la educación financiera

Más de 300 jóvenes salvadoreños se reunieron para vivir una jornada de cocreación digital en la segunda edición de Content Hub: Las Finanzas On Trend, el evento organizado por Bancoagrícola que está revolucionando la forma de hablar sobre dinero en El Salvador.

Tras el éxito de la primera edición en 2024, esta nueva entrega reafirma el compromiso del banco por abrir espacios donde las nuevas generaciones puedan expresarse, aprender y conectar con el mundo financiero desde su propia voz. Durante la jornada, los participantes exploraron temas como ahorro, inversión y emprendimiento a través de charlas, conversatorios con influenciadores, y espacios interactivos diseñados para la creación de contenido.

Mariana Mayorga, jefa de Mercadeo Digital de Bancoagrícola, fue una de las ponentes principales del evento. Destacó el impacto de Content Hub en la formación de los jóvenes: “Content Hub es más que una jornada de creación. Es una plataforma para que los jóvenes se expresen, se conecten y se conviertan en agentes de cambio. Queremos que se sientan parte de una comunidad que los impulsa a crecer, a entender sus finanzas y a contar sus historias desde lo que les apasiona. Este tipo de iniciativas nos permite seguir promoviendo la educación financiera como pilar fundamental para el desarrollo sostenible y el bienestar de todos.”

La jornada se dividió en dos bloques, mañana y tarde, con más ponencias destacadas, entre ellas la de Rafael Barahona, CEO de MAKE LATAM. Además, se realizaron conversatorios con influenciadores, que brindaron a los participantes espacios de diálogo sobre cómo conectar sus pasiones con el mundo financiero desde una perspectiva auténtica y cercana.

La participación de MAKE LATAM, especialista en gestión de influencers en toda Latinoamérica, fortaleció las dinámicas de cocreación y formación, consolidando el vínculo entre marcas y comunidades digitales. Esta alianza estratégica forma parte de la implementación de las estrategias de influencia conscientes que Bancoagrícola impulsa como parte de su propósito de transformación social y financiera.

Los asistentes también interactuaron con espacios como La Cuenta del Mar y La Casa de la Plata, dos iniciativas de Bancoagrícola que promueven la educación financiera desde una perspectiva creativa y cercana. Además, marcas como Wompi y Nequi ofrecieron experiencias digitales que conectan con las nuevas formas de gestionar el dinero.

Los participantes tienen hasta el 31 de agosto para enviar sus contenidos.

Con esta segunda edición, Bancoagrícola reafirma su propósito de impulsar el desarrollo sostenible a través de la inclusión, la educación financiera y la creatividad de las nuevas generaciones.

