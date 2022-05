Nuevas Ideas a favor de una extensión del régimen de excepción

Escucha este artículo Escucha este artículo

El partido Nuevas Ideas mencionó que este viernes apoyaría una nueva prórroga al régimen de excepción, impuesto para combatir la ola de homicidios en el país, después de que el Gobierno no descartara el jueves tener que prorrogar la medida.



El jefe de la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, ha matizado que «faltan algunos días» para que concluya la anterior ampliación de la medida, pero ha asegurado que si el Ejecutivo lo solicita, el órgano «lo va a analizar con gusto». «A nosotros no nos va a temblar la mano con los criminales», ha garantizado.



También, valoró la efectividad del estado de excepción en el campo de las detenciones, que el jueves superaron las 28.300, según datos de las autoridades salvadoreñas.



De forma paralela, Guevara críticó a los partidos de la oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que han manifestado su rechazo a las detenciones arbitrarias en el marco del estado de excepción.



Creo que lo único que ellos han hecho ha sido estorbar, ponerse del lado de los pandilleros, mandarle un mensaje político», ha indicado, antes de subrayar que ambas formaciones «están apostando a que sus votantes fieles sean las familias de las maras, las familias de los criminales, las familias de los pandilleros».



Por su parte, el diputado de Arena Rodrigo Ávila ha considerado que, aunque se hayan producido muchas detenciones, el régimen de excepción se ha llevado a cabo de manera «improvisada».



El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, no descartó el jueves que las autoridades salvadoreñas amplíen nuevamente el estado de excepción. La Asamblea Legislativa ya aprobó una primera prórroga, que se extenderá hasta el 25 de mayo.



El Gobierno salvadoreño reconoció el lunes la muerte de al menos once personas detenidas en el marco del estado de excepción. Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.



Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en El Salvador.

