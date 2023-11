Nuevo Informe Sobre Las Latinas en el Gobierno de California Revela Importantes Avances

Escucha este artículo Escucha este artículo

Hoy, Hispanas Organizadas por la Igualdad Política (HOPE) publicó el Informe de “La Representación Latina en el Gobierno de California,” un análisis sobre el estado de la representación de las Latinas en cargos electos en California. En una revisión de casi 5,000 funcionarios electos en todos los niveles de gobierno del estado, este informe revela que la representación no alcanza la paridad con el crecimiento de la población Latina, especialmente en los niveles más altos de gobierno. Las latinas no ocupan posiciones a nivel estatal y aún no han visto a un representante ocupar un cargo constitucional en California, a pesar de representar el 20% de la población del estado. HOPE ofrece este informe como una evaluación del estado actual de la representación de las casi 8 millones de latinas que viven en California y como un punto de partida para iniciar una conversación sobre cómo fomentar futuras líderes.

“¿Cómo podemos garantizar que se están cumpliendo las necesidades básicas de nuestras comunidades si nuestro gobierno no representa las voces de las Latinas?” dijo Helen Torres, directora ejecutiva de HOPE. “Nuestro informe resalta los increíbles avances que las mujeres Latinas han logrado en cargos públicos y destapa exactamente dónde faltan la representación Latina para que podamos construir una democracia más fuerte y receptiva que refleje las necesidades de nuestra comunidad.”

“Aunque la falta de representación Latina es generalizada, el informe encuentra varias razones para el optimismo. Las mujeres y las Latinas han logrado avances significativos específicamente al nivel municipal y de en los consejos escolares, lo que ha impulsado una mayor representación en estos organismos y ha creado un banco sólido de funcionarios que pueden postularse para cargos más altos en el futuro,” dijo Felipa Peñaloza, investigadora principal del informe.

El informe también encontró representación significativa en Los Ángeles, donde está registrado el mayor número de votantes Latinos en California, y donde las Latinas mantienen una paridad relativa entre su población y representación en todos los niveles de gobierno excepto en el Concejo Municipal. También hay un poder creciente de las Latinas en el Valle Central y en la Costa Central, donde nuevamente los Latinos tienen fuertes números de registro de votantes.

Los hallazgos clave de la investigación incluyen:

La representación de las Latinas está rezagada en la cima: no hay ninguna Latina representada en los cargos Constitucionales del Estado y solo el 7% de los Cargos Federales están ocupados por Latinas.

De la docena de Cargos Constitucionales del Estado de California, cinco están ocupados por mujeres, tres están ocupados por hombres Latinos, incluido un Afrolatino. Ningún puesto esta ocupado por una Latina.

California actualmente envía 15 miembros Latinos a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, incluidas cuatro Latinas, todas representando al sur de California y una de las cuales ha anunciado su retiro al finalizar su mandato actual. Con cuatro Latinas en el Congreso (de 52) y ningún Senador, las Latinas representan aproximadamente el 7% de la delegación total de California en Washington D.C.

Las Latinas están impulsando la paridad en la Legislatura estatal, donde representan el 19% de los funcionarios electos.

Las mujeres ocupan 50 de los 120 escaños de la Legislatura del Estado de California, el mayor número jamás registrado. Muchos de estos avances se deben en gran parte a que las mujeres de color se están postulando y están ganando – actualmente 29 escaños en ambas cámaras. Las Latinas específicamente representan 23 de esos escaños. Esta es la mayor cantidad para cualquier grupo de mujeres, y más que los hombres Latinos, que ocupan 15 escaños en ambas cámaras.

Oportunidad de crecimiento en los gobiernos locales: las Latinas representan sólo el 4% de los Supervisores del Condado y el 9% de los cargos municipales.

Los hombres todavía ocupan el 70% de los puestos de Supervisor en los 58 condados de California. Sin embargo, desde 2015 las mujeres han aumentado su representación en casi un tercio, y el 30% de esos avances los han logrado candidatas Latinas. Las Latinas todavía representan sólo el 4% de todos los supervisores del condado en California (12 Latinas ocupan puestos en los casi 300 puestos de los consejos del condado en todo el estado). Esa cifra se ha duplicado desde el 2015 y muestra avances impresionantes en 4 ciclos electorales.

Las mujeres han avanzado dramáticamente en el gobierno municipal durante los últimos tres ciclos electorales y han pasado de ser menos de una de cada cuatro alcaldesas y concejales a aproximadamente el 40% de todos los cargos municipales en California.

Las latinas específicamente representan sólo el 9% de los más de 2,500 escaños municipales, pero en muchos sentidos han liderado el camino hacia una mayor representación tanto de mujeres como de Latinos en cargos locales.

Las Latinas están bien representadas en los puestos de los Consejos Escolares, han logrado avances en los Consejos de Colegios Comunitarios, pero siguen estando subrepresentadas en los Consejos de Agua.

Las Latinas representan el 20% de los puestos en los Consejos Escolares de los distritos K-12 con más de 5.000 estudiantes Hispanos matriculados, el nivel de gobierno mejor representado por las Latinas en este estudio. Los hombres Latinos sólo representan el 17% de los miembros de los Consejos Escolares.

El 13% de todos los funcionarios de los Consejos de Colegios Comunitarios son Latinas, o aproximadamente una de cada cuatro de las mujeres que sirven en estos cargos.

Nuestro análisis de los Consejos de Agua se centró en 138 de los distritos municipales, del condado y de riego más grandes del estado. De los 541 miembros actuales de la junta directiva de estos organismos, encontramos que sólo 13 Latinas ocupaban cargos electos, aproximadamente el 2% de los cargos examinados.

Conclusiones clave:

Mientras queda mucho trabajo por hacer para lograr una representación equitativa para las Latinas, este informe muestra cómo hay regiones y niveles de gobierno donde se están construyendo bases de representación extremadamente sólidas. Para lograr la paridad, las Latinas necesitarán duplicar su representación en los Concejos Municipales, elegir seis veces más Supervisoras de Condado, aumentar los escaños tanto en la Asamblea Estatal como en el Congreso, y ver al menos una Latina elegida para un cargo Constitucional a nivel estatal.

Los caminos al liderazgo son vitales para la representación Latina.

Pocos representantes estatales y federales alcanzan esos cargos sin haber trabajado primero en el gobierno local. Fomentar la representación y el éxito a nivel local es fundamental para formar la próxima generación de líderes a nivel estatal y nacional.

También debemos fomentar y prestar atención a otras vías para acceder a cargos electos. Varias legisladoras Latinas han ejercido como líderes sindicales, otras han ocupado puestos en agencias gubernamentales locales o puestos de personal de alto nivel para otros funcionarios electos.

Los Consejos Escolares son una historia de éxito notable.

Las Latinas están bien representadas a nivel local en los Consejos Escolares. En nuestro análisis de los 200 distritos principales por inscripción de Latinos, encontramos que casi 200 Latinas ejercen como miembros entre aproximadamente 900 escaños. En Los Ángeles, casi el 30 por ciento de los miembros de los consejos que investigamos eran Latinas. Sólo el condado de Orange se destacó como una región con una representación significativamente insuficiente.

El Inland Empire y el condado de Orange van a la zaga de otras regiones.

Si bien el sur de California ha producido líderes Latinas notables en la Legislatura Estatal y el Congreso, gran parte de esta representación se centra en Los Ángeles. Las latinas están significativamente subrepresentadas a nivel del condado, municipal y en los consejos escolares en el Inland Empire y el condado de Orange.

Este informe fue elaborado en asociación con GrassrootsLab, una empresa de investigación y datos con sedes en Sacramento y Long Beach. Este informe analizó a casi 5,000 funcionarios electos en todo el gobierno estatal, federal y local de California. Los datos están actualizados a la primavera de 2023 y reflejan los resultados de las elecciones celebradas en noviembre de 2022 y una serie de nombramientos realizados en las primeras semanas de 2023.

