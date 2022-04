Nunca es tarde para mejorar sus educación financiera al entender sus finanzas, el crédito y la planificación presupuestaria

Por George González

Director de Comunicación, Oportun.

Abril es el Mes de la Educación Financiera y sirve como una oportunidad para que

todos nosotros evaluemos nuestras finanzas personales y cómo podemos mejorarlas.



Este tema es particularmente importante para la comunidad Latina porque,

tradicionalmente, nos hemos rezagado en la educación financiera y la economía

doméstica. Desde comprender la importancia de establecer un buen historial crediticio, hasta reservar fondos para emergencias, tenemos mucho terreno que recuperar.



La educación financiera no puede ser un tema más oportuno, ya que las familias latinas están ajustando sus presupuestos para tener en cuenta el costo creciente de la inflación y cómo maximizar el dinero que tanto les costó ganar.



Según un estudio de enero de 2022 realizado por Bankrate, la mitad de todos los estadounidenses no tienen suficientes ahorros para cubrir un gasto no planificado de $1,000.



En 2021, la Financial Health Network informó que dos tercios de los hogares

estadounidenses tienen dificultades para gastar, ahorrar, pedir prestado y planificar.

Además, la investigación muestra que mientras el 90 % de los consumidores

estadounidenses cree que la salud financiera es importante, el 57 % de esos

consumidores no quiere pensar en el dinero. La importancia de poner en orden sus finanzas personales comienza con la creación de un buen historial crediticio.



El primer paso es revisar su historial crediticio o si lo tiene.



Por ley, pueden obtener una copia gratuita de su informe de crédito una vez al año a

través de las tres agencias de crédito nacionales: Equifax, Experian y TransUnion.

Aprender a establecer un presupuesto personal o familiar también es un paso

importante para ayudarlo a alcanzar la salud financiera.



Una pregunta común es: ¿qué hago si no tengo un puntaje de crédito? Las personas

trabajadoras que han sido ignoradas por la corriente financiera principal merecen

productos financieros simples, asequibles e inclusivos que les ayuden a alcanzar la

salud financiera. Aquí es donde Oportun puede ayudar.



Nuestra plataforma de banca digital y nuestro uso de Inteligencia Artificial (A.I., en inglés) están diseñados para promover la inclusión financiera al ayudar a las personas, incluso a aquellas que han sido rechazadas en otros lugares, a pedir dinero prestado para una necesidad urgente, o presupuestar, ahorrar e invertir automáticamente sin afectar su capacidad para satisfacer las necesidades de gastos diarios.



Pero mejorar su educación financiera comienza con usted mismo. Es un ejercicio diario que tendrá beneficios de por vida y hay muchas maneras de ponerse al día con su dinero.



Para comprender sus finanzas , le compartimos los enlaces para aclarar las dudas sobre un historial crediticio :





*¿Qué es un historial de crédito? *¿Qué necesito saber sobre mis reportes de crédito?

*¿Cómo obtener un préstamo personal sin historial de crédito?

Enlaces útiles para administrar su deuda:

*¿Cómo ayudarse a superar la inflación en 2022?

*¿Cómo hacer un plan para pagar sus deudas?

*¿Cuál es la diferencia entre deudas positivas y deudas negativas?



Tener la confianza de que está administrando sus finanzas eliminando deudas y ahorrando para el futuro es un gran sentimiento que todos podemos lograr: todos podemos esforzarnos por tener control sobre nuestras finanzas y que nuestras finanzas no nos controlen a nosotros.



Para obtener información y recursos adicionales, visite : https://oportun.com/es/learning-center/



Acerca de Oportun.



Oportun (Nasdaq: OPRT) es una plataforma de banca digital impulsada por la inteligencia artificial que busca hacer que la salud financiera sea fácil para todos.

Impulsados por la misión de brindar servicios financieros inclusivos y asequibles, Oportun ayuda a sus casi 1.5 millones de miembros trabajadores a satisfacer sus necesidades diarias de préstamos, ahorros, banca e inversión.



Desde su inicio, Oportun ha brindado más de $12 mil millones en crédito responsable y asequible, ha ahorrado a sus miembros más de $2 mil millones en intereses y tarifas, y ha ayudado automáticamente a los miembros a ahorrar más de $7200 millones para los días difíciles y otras necesidades.



En reconocimiento a sus productos diseñados responsablemente, Oportun ha sido certificada como Institución Financiera de Desarrollo Comunitario (CDFI) desde 2009.

