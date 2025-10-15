Ocho miembros de familia salvadoreña mueren en choque en Georgia

Día a Día News

EEUU–Ocho miembros de una familia salvadoreña, entre ellos cinco niños y una mujer embarazada, murieron calcinados tras un choque múltiple ocurrido el lunes por la tarde en la autopista interestatal I-85, a la altura del condado de Jackson, en Georgia, Estados Unidos.

Según el informe preliminar de la Patrulla Estatal de Georgia, el accidente se registró alrededor de las 4:11 p.m., cuando un camión de carga que transportaba alimento para aves impactó por alcance una camioneta Dodge Grand Caravan en la que viajaba la familia. El fuerte choque provocó una reacción en cadena que involucró al menos a otros cuatro vehículos.

El impacto fue tan severo que la camioneta familiar se incendió de inmediato, dejando sin posibilidad de escape a sus ocupantes. Todos murieron en el lugar, según confirmó la Oficina Forense del Condado de Jackson, que posteriormente recuperó ocho cuerpos tras la extinción del fuego. Inicialmente se había reportado la muerte de siete personas.

Las víctimas fueron identificadas como Sonia Maribel Ramírez, de 42 años; sus hijos Justin, de 16; Andy, de 14; Natali, de 11; y Evan, de tres años y siete meses. También fallecieron su hija Kenia Ramírez, de 22 años, quien estaba embarazada de tres meses; su pareja, Darwin Ventura, de 23; y una niña identificada como Kayle, de 4 años. Todos eran originarios de El Salvador y residían en Estados Unidos desde hacía varios años.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, la familia se dirigía hacia un centro comercial en Banks Crossing cuando fueron alcanzados por el tráiler. Las autoridades aún analizan factores como la velocidad y la distancia entre los vehículos para determinar la causa del siniestro.

El conductor del camión fue identificado como Kane Aaron Hammock, de 33 años, residente en Gainesville, Georgia. Fue arrestado y enfrenta cargos por homicidio vehicular en segundo grado, feticidio vehicular y conducción imprudente. Permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En el accidente también resultó afectada una furgoneta del refugio de animales Furkids Inc., que transportaba 37 gatos hacia otro centro de rescate. La organización confirmó que 32 de los animales fueron recuperados, mientras cinco continúan desaparecidos. Ninguno de los voluntarios resultó herido.

El Departamento de Transporte de Georgia informó que la vía permaneció cerrada por varias horas mientras equipos de emergencia controlaban las llamas, removían los escombros y evaluaban los daños estructurales en la calzada. La investigación continúa a cargo de la Patrulla Estatal y del equipo de reconstrucción de accidentes del estado.

Las autoridades salvadoreñas expresaron que mantienen comunicación con las instancias locales en Estados Unidos para gestionar la repatriación de los cuerpos, proceso que dependerá de los trámites forenses y judiciales en curso.

