El Premio Zayed a la Sostenibilidad anuncia a los finalistas de 2026

El Premio Zayed a la Sostenibilidad, el galardón pionero de los Emiratos Árabes Unidos para soluciones innovadoras a los desafíos globales, anunció a los finalistas de este año tras un riguroso proceso de evaluación realizado por su distinguido Jurado.

Los ganadores se darán a conocer en la Ceremonia de Premiación del Zayed Sustainability Prize, el 13 de enero de 2026, en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi.

El Jurado del Premio seleccionó a 33 finalistas de entre 7,761 postulaciones, recibidas en seis categorías: Salud, Alimentación, Energía, Agua, Acción por el Clima y Escuelas Secundarias Globales, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el año pasado.

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y director general del Premio Zayed a la Sostenibilidad, S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, destacó el potencial transformador de los finalistas de este año:

“Los finalistas de este año muestran que la sostenibilidad y la prosperidad ya no son metas separadas, sino dos caras del mismo camino. Desde diagnósticos médicos con inteligencia artificial y sistemas alimentarios circulares hasta la utilización del carbono y la restauración basada en la naturaleza, están aprovechando la tecnología, las finanzas y el liderazgo comunitario para ofrecer soluciones accesibles, confiables y escalables.

De esta manera, reflejan el legado perdurable del jeque Zayed, cuya visión de desarrollo sostenible y humanitarismo sigue inspirando el compromiso de los EAU con el progreso. Juntos reafirman que, al empoderar a los jóvenes, emprendedores y comunidades, la ambición puede convertirse en una acción inclusiva, práctica y global.”

Hasta la fecha, gracias a los 128 ganadores del Premio, 11.4 millones de personas han accedido a agua potable segura, 54.1 millones de hogares han tenido acceso a energía confiable, 17 millones de personas han mejorado su acceso a alimentos nutritivos y más de 1.2 millones de personas han recibido atención médica asequible.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, presidente del jurado del Premio, dijo: “Los finalistas de este año muestran una gran verdad: la sostenibilidad ya no es un objetivo lejano, sino una realidad vivida por comunidades, jóvenes e innovadores en todo el mundo. Sus soluciones reflejan un mundo que despierta ante la urgencia de los rápidos cambios ambientales y socioeconómicos, y el Premio sigue siendo un faro de esperanza, demostrando cómo las ideas valientes pueden cambiar vidas y ayudar a restaurar nuestro planeta.”

Los finalistas de Salud de este año están llevando atención médica transformadora a comunidades muy necesitadas, ampliando el acceso a servicios esenciales. Sus innovaciones incluyen diagnósticos con inteligencia artificial, refrigeración de vacunas con energía solar y herramientas cognitivas en forma de juego.

Los finalistas en la categoría de Salud son:

Drop Access, una pyme de Kenia, proporciona refrigeración médica solar a través de Vaccibox, lo que permite el transporte y almacenamiento seguros de más de 2.5 millones de vacunas, medicamentos y bolsas de sangre, beneficiando a más de un millón de personas.

Healthy Learners, una organización sin fines de lucro de Zambia, transforma las escuelas en centros de salud de primera línea capacitando a los maestros como trabajadores de salud, lo que permite la detección y el tratamiento en tiempo real de enfermedades en más de un millón de niños.

Jade Autism,una pyme de los Emiratos Árabes Unidos, utiliza inteligencia artificial y herramientas cognitivas gamificadas para detectar y apoyar a niños neurodiversos, y sus soluciones se utilizan en más de 450 instituciones de 179 países.

Los finalistas de este año en la categoría de Alimentos están impulsando innovaciones en agricultura sostenible, nutrición y sistemas alimentarios circulares. Sus soluciones abarcan AgriTech, resiliencia de cultivos y modelos de producción inteligentes frente al clima.

Los finalistas en la categoría de Alimentos son:

E Green Global, una pyme de Corea del Sur, produce papas semilla libres de enfermedades utilizando tecnología de microtubérculos en fábricas de plantas en interiores, beneficiando a 15 millones de personas y suministrando más de 10 millones de papas semilla al año.

INMED South África, una ONG de Sudáfrica, implementa sistemas de acuaponía que integran la cría de peces con la producción hidropónica de vegetales para escuelas y hogares, beneficiando a más de 158,000 personas.

N&E Innovations, Una Pyme de Singapur crea aerosoles y envases antimicrobianos biodegradables a partir de materiales reciclados que prolongan la vida útil de los alimentos y reducen el desperdicio, transformando más de 2 toneladas de residuos alimentarios en más de 400,000 unidades y llegando a 80,000 personas en siete países.

Los finalistas de Energía de este año están promoviendo enfoques inclusivos y escalables para la energía sostenible, abordando desafíos de acceso y eficiencia. Sus soluciones incluyen el suministro de energía a comunidades remotas, refrigeración limpia y reciclaje de baterías a base de agua.

Los finalistas en la categoría de Energía son:

BASE Foundation, Una ONG de Suiza promueve un modelo de refrigeración como servicio que hace que las tecnologías de refrigeración limpia sean más accesibles mediante un sistema de pago por uso, beneficiando a 160,000 personas, creando 2,500 empleos y reduciendo más de 81,000 toneladas de CO₂ en 68 países.

GRST, Una PYME de China (Hong Kong) desarrolla aglutinantes para baterías de litio

sin PFAS que permiten el reciclaje a base de agua, produciendo más de 2 millones de

celdas de batería, creando más de 200 empleos y reduciendo hasta en un 40 % las

emisiones de la fabricación de baterías.

Poder y Luz Maya, Una ONG de Guatemala proporciona sistemas de energía solar y

herramientas de aprendizaje digital a escuelas indígenas, beneficiando a más de

49,000 personas, reduciendo el consumo de energía en más de 4,700 MWh y

evitando más de 1,200 toneladas de CO₂.

Los finalistas de Agua de este año están ofreciendo soluciones innovadoras que amplían el acceso a agua potable, fortalecen la infraestructura hídrica y fomentan una gestión inteligente del agua. Sus innovaciones incluyen sistemas de purificación con energía solar, prevención de la contaminación plástica y detección de fugas con inteligencia artificial.

Los finalistas en la categoría de agua son:

IRIBA Water Group, una pyme de Ruanda, ofrece cajeros de agua inteligentes con

energía solar, purificación UV y por ósmosis inversa, pagos móviles y monitoreo

digital para ampliar el acceso a agua potable, beneficiando a más de 517,000

personas a través de 203 cajeros de agua y creando 194 empleos.

Stattus4, una pyme de Brasil, ofrece soluciones IoT con inteligencia artificial que

detectan fugas en las redes de distribución de agua, ahorrando 540 millones de litros

de agua diarios en 250 municipios y mejorando la disponibilidad del recurso para casi

4 millones de personas.

The Great Bubble Barrier, una pyme de los Países Bajos, evita la contaminación

plástica en los ríos mediante una cortina de burbujas de aire que dirige los desechos

hacia sistemas de recolección sin dañar la vida acuática, beneficiando a 2 millones de

personas y retirando 180 toneladas de contaminantes de los cursos de agua.

Los finalistas de acción por el clima de este año están liderando esfuerzos transformadores

en resiliencia climática, preparación ante desastres e innovación circular. Sus soluciones

incluyen eco-ladrillos, sistemas de biogás y tecnologías que convierten residuos en valor.

Los finalistas en la categoría Acción por el Clima son:

Build Up Nepal, una ONG de Nepal, desarrolla eco-ladrillos resistentes a terremotos

que apoyan la construcción sostenible, beneficiando a más de 58,000 personas,

empoderando a 200 emprendedores y evitando más de 110,000 toneladas de CO₂.

CLIC RECYCLE, una pyme de España, convierte desechos de cabello humano en

mantillo biodegradable y filtros marinos, involucrando a más de 7,000 usuarios,

eliminando 180 toneladas de contaminantes y mejorando la retención de agua en el

suelo hasta en un 40 %.

GREE Energy, una pyme de China (Hong Kong), crea sistemas modulares de biogás

para procesadores rurales de alimentos, beneficiando a 4,000 agricultores,

generando 9,3 GWh de energía limpia y evitando 140,000 toneladas de CO₂.

Los finalistas de las Escuelas Secundarias Globales presentaron soluciones de sostenibilidad

lideradas por estudiantes y basadas en proyectos, con los finalistas divididos en seis

regiones. Los finalistas regionales son:

Américas: Centro de Ensino Médio 111 – Recanto das Emas (Brasil); Escuela Secundaria

Técnica 117 Guillermo González Camarena (México); y Mamawi Atosketan Native School

(Canadá).

África Subsahariana: Likuni Boys Secondary School (Malawi); Kallamino Special High School

(Etiopía); y Kyanja High School, Mpigi (Uganda).

Medio Oriente y Norte de África: Fawakhir School for Applied Technology (Egipto); Al-Raja

School for the Hearing Impaired (Jordania); y Rashaya High School (Líbano).

Europa & Asia Central: Bodrum Anadolu High School (Turquía); Specialized School in Angor

(Uzbekistán); e Istedad Lyceum (Azerbaiyán).

Asia del Sur: Qadir Nagar High School, Buner (Pakistán); Faafu Atoll Education Center

(Maldivas); y Kikani Vidhya Mandir (India).

Asia Oriental y Pacífico: Camarines Norte Senior High School (Filipinas); True North International School (Vietnam); y Ruamrudee International School (Tailandia).

Cada ganador en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima recibirá 1 millón de dólares estadounidenses, mientras que cada una de las seis Escuelas Secundarias Globales ganadoras recibirá hasta 150,000 dólares estadounidenses.

