Los Ángeles declara estado de emergencia por redadas a migrantes

EEUU-–Las autoridades del condado de Los Ángeles, en California, declararon el estado de emergencia debido a las recientes redadas contra migrantes, con el objetivo de brindar asistencia a los residentes afectados por estas operaciones.

La medida permitirá a la Junta de Supervisores del condado entregar ayuda a arrendatarios que hayan sufrido pérdidas económicas derivadas de las redadas, que se intensificaron desde el verano y han generado controversia en la región.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lideraron las operaciones, provocando preocupación entre la población migrante por posibles detenciones. Con la declaración de emergencia, las autoridades locales podrán destinar fondos a asistencia legal y otros servicios para los afectados, según información de CNN.

Entre los apoyos previstos se incluyen ayudas al alquiler, que estarán disponibles a través de un portal en línea habilitado dentro de dos semanas, con el objetivo de prevenir desalojos derivados de las detenciones.

La Junta de Supervisores advirtió que las redadas podrían generar una crisis habitacional y afectar también a negocios locales, dado el alto número de residentes extranjeros en la zona, que representa cerca de un tercio de los 10 millones de habitantes del condado.

Se estima que unas 5,000 personas fueron detenidas en agosto como parte de la política de “tolerancia cero” con la migración implementada por la Administración del presidente Donald Trump.

