Opositores perfectos

Por Lic. Carlos Huezo / Sociólogo

En nuestro terruño se describen a los remanentes opositores, cómo la oposición perfecta, siguen distando colosalmente del Pueblo Salvadoreño, hasta el punto de preguntarnos, hasta cuando entenderán la abominación por parte de los Salvadoreños, en el interior como nuestros hermanos en el exterior.

Debido a la crisis profunda e irreversible de la partidocracia tradicional Salvadoreña, algunos risiblemente quieren jugar al rol de «analistas» portando el saco enorme por la sencilla razón uniforme, de ser activistas.

Herbert Spencer citaba «El progreso no es un accidente, sino una necesidad.» Los opositores energúmenos siguen sin entenderlo, discrepan e insultan al Pueblo inteligente, que agradece que el actual mandatario Bukele, les haya devuelto su libertad.

Devolver la esperanza, recuperar la identidad y restaurar la seguridad no es cosa fácil, sin embargo el Presidente Bukele y su equipo de seguridad han hecho un excepcional trabajo, volviéndose referente mundial, pasando de ser la capital mundial del asesinato al país más seguro del hemisferio occidental.

Curiosamente una opositora miope el día de ayer arremetía en contra de nuestra Fuerza Armada, comparándola con la del conflicto armado y la represión ejercida. Cien mil muertos dejo nuestro conflicto armado de dos grupos armados un hecho que jamás debemos repetir y que los abusos que hubieron por ambos grupos no deben volver a pasar. Curiosamente y cobardemente no hablo de las más de doscientas mil víctimas que nos dejaron el flajelo pandilleril en complicidad de arena y fmln dotandoles, armas, dinero y prestando polígonos de tiro para asesinar a nuestros hermanos Salvadoreños honestos, trabajadores y desarmados. Gracias a la colosal labor de nuestra fuerza armada y policía nacional civil encabezada por el actual mandatario y su equipo de seguridad, gozamos de libertad.

Este 2027 los Salvadoreños sepultaran a esta partidocracia rancia con el arma fundamental, del voto soberano, pues entendieron a la perfección todo el mal que han hecho. Cito a Max Weber con aquella frase icónica » El medio decisivo de la política es la violencia.» Dicha cita, talla a la perfección a esos partidos corruptos cadáveres y hermanos gemelos frentudos y areneros.

Culminó trasladando el sentir poblacional, con ese contundente respaldo al actual mandatario Bukele, dónde se unen en una profunda alegría para seguir conectando y apoyando el desarrollo de este nuevo El Salvador.

» En política lo que no es posible es falso.» Y el mandatario junto al pueblo vuelven cada día posible con hechos la ruta de avanzada de este nuevo El Salvador, justo equitativo e inclusivo.

