Osvaldo Espino recibe la nominación de “Mejor nuevo artista internacional” en los Premios Hispanic Celebrities Award

El cantautor italiano, Osvaldo Espino, recibió la nominación como “Mejor nuevo artista internacional” en los Premios Hispanic Celebrities Award en Estados Unidos.

La entrega del premio será otorgada el jueves 9 de diciembre en la ciudad de Miami, el cual será presentado por Astrid Rivera y Alex Macías, y cuenta con la participación de Daniel Santacruz, Víctor Cámara, Tony Cortes y otras leyendas de la música latina, cubana y del espectáculo sudamericano.

«Una nominación siempre es motivo de felicidad», dijo Osvaldo, y agregó que «esta vez, sin embargo es todavía más una señal muy importante de apoyo y respeto por mi música. No hay nada mejor que sentirse parte de una comunidad y la latina realmente me está abrazando de una manera que nunca habría imaginado y me llena de tanto amor”.

Reciente, Osvaldo Espino, recibió el premio como “Excelencia de Apulia en el Mundo”, por la Región de Apulia y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, en reconocimiento al compromiso de difundir su espíritu italiano y sus orígenes de Apulia en el extranjero.

Fuente: Osvaldo Espino

Compartir