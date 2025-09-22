Ousmane Dembélé se corona con el Balón de Oro 2025, superando a Lamine Yamal

Día a Día News

El delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, conquistó este lunes el Balón de Oro 2025, siendo reconocido como el mejor futbolista del año en la gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París.

En su primera consagración en este prestigioso galardón, Dembélé superó al joven talento español del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien quedó en segundo lugar, y a su compañero en el PSG, el portugués Vitinha, tercero en la votación.

Dembélé, de 28 años, se convirtió en el gran protagonista de la noche gracias a su destacada temporada con el PSG, donde fue pieza clave para que el club parisino lograra su primera Liga de Campeones, además de conquistar la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa francesa y la Supercopa europea. Sus goles y asistencias, sumados a su explosividad en el campo, lo consolidaron como favorito y héroe local en la capital francesa.

Por su parte, Lamine Yamal, de tan solo 18 años, no solo brilló al alcanzar el segundo puesto en la votación del Balón de Oro, sino que también revalidó el Trofeo Kopa como el mejor jugador Sub-21 masculino. El joven extremo del FC Barcelona, artífice del triplete nacional del club (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), confirmó su meteórico ascenso como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Aitana Bonmatí reafirma su reinado con un tercer Balón de Oro femenino

En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí, del FC Barcelona, se alzó con su tercer Balón de Oro consecutivo, consolidando su dominio en el fútbol femenino.

La centrocampista catalana superó en la votación a su compatriota Mariona Caldentey, del Arsenal, quien quedó segunda, y a la inglesa Alessia Russo, tercera. Bonmatí, galardonada por Andrés Iniesta en la gala, fue reconocida por su rol determinante en el triplete nacional del Barça (Liga, Copa y Supercopa) y su destacada actuación con la selección española, pese a las derrotas en la final de la Champions ante el Arsenal y en la Eurocopa frente a Inglaterra.

El fútbol español femenino continuó brillando con Alexia Putellas en el cuarto puesto, Patri Guijarro en el sexto, y otras representantes de la Liga F como Claudia Pina (11ª) y Caroline Graham Hansen (13ª). La balear Mariona Caldentey, campeona de la Champions con el Arsenal, destacó al asegurar el segundo lugar, reforzando el prestigio del fútbol español en la élite.

Vicky López y Lamine Yamal dominan el Trofeo Kopa

El FC Barcelona también celebró el éxito de sus canteranos en el Trofeo Kopa. Lamine Yamal revalidó el galardón masculino Sub-21, superando al francés Désiré Doué (PSG) y al portugués Joao Neves (PSG).

Por su parte, Vicky López, de 17 años, hizo historia al ganar la primera edición del Trofeo Kopa femenino, imponiéndose a la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y a la neerlandesa Wieke Kaptein (Chelsea). López, figura clave en el Barça Femení y en la selección española, se consolida como un talento emergente.

Luis Enrique y Sarina Wiegman, mejores entrenadores

El español Luis Enrique Martínez, técnico del PSG, recibió el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino por liderar al club parisino a un histórico título de Champions y un póker de trofeos nacionales.

A pesar de no asistir a la gala debido a un partido de Ligue 1 ante el Olympique de Marsella, Luis Enrique envió un mensaje grabado agradeciendo a su equipo, jugadores y afición.

En la categoría femenina, la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, fue galardonada con el Trofeo Johan Cruyff tras guiar a su equipo al título de la Eurocopa 2025. Wiegman destacó la importancia de la inclusión y la lucha contra la discriminación en el fútbol, dedicando su premio a sus jugadoras y al legado de Johan Cruyff.

La gala del Balón de Oro 2025 reflejó el poderío del fútbol español, con Aitana Bonmatí, Lamine Yamal y Vicky López como estandartes de una generación dorada formada en gran parte en La Masia. El FC Barcelona, con su cantera como pilar, sigue marcando el paso en el fútbol mundial, mientras que el PSG, liderado por Dembélé y Luis Enrique, se consolida como una potencia en Europa.

Top 3 Balón de Oro Masculino 2025

Ousmane Dembélé (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Vitinha (PSG)

Top 10 Balón de Oro Femenino 2025

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Alessia Russo (Arsenal)

Alexia Putellas (FC Barcelona)

Chloe Kelly (Arsenal)

Patri Guijarro (FC Barcelona)

Leah Williamson (Arsenal)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Lucy Bronze (Chelsea)

Hannah Hampton (Chelsea)

Top 10 Trofeo Kopa Masculino 2025

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Désiré Doué (PSG)

Joao Neves (PSG)

Estevao (Palmeiras)

Kenan Yildiz (Juventus)

Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Rodrigo Mora (Oporto)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Top 5 Trofeo Kopa Femenino 2025

Vicky López (FC Barcelona)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Wieke Kaptein (Chelsea)

Michelle Agyemang (Brighton, cedida por Arsenal)

Claudia Martínez Ovando (Olimpia)

Compartir esta nota