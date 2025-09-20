Se anima a los angelinos a registrarse para recibir notificaciones cuando se abra el registro de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028

Los Ángeles está listo: el alcalde Bass ha tomado medidas urgentes para preparar a Los Ángeles para recibir al mundo.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 anunciaron el 17 de septiembre los detalles de sus Programas Oficiales de Entradas y Hospitalidad. El alcalde Bass anima a los angelinos a registrarse en la28.org para recibir una notificación cuando se abra el registro de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028. El registro para las entradas para los Juegos Olímpicos comenzará en enero de 2026. Las entradas individuales para ambos Juegos tendrán un precio inicial de $28, con acceso anticipado para los residentes de las ciudades sede de los Juegos. Las entradas para los Juegos Paralímpicos saldrán a la venta en 2027. El alcalde Bass ha impulsado un cambio significativo y duradero en toda la ciudad y anima a los angelinos a inscribirse para vivir los Juegos más grandiosos que la ciudad haya visto.

“En Los Ángeles, la delincuencia ha disminuido, la falta de vivienda ha disminuido y estamos liderando el esfuerzo de recuperación ante desastres más rápido en la historia del estado”, dijo la alcaldesa Karen Bass. “Los angelinos de toda la ciudad se han unido para mostrar al mundo la belleza de nuestra ciudad, y hoy damos un nuevo paso adelante. Los Ángeles estará lista para que millones de personas vean lo mejor de nuestros pequeños negocios, comunidades diversas y mucho más”.

Desde que asumió el cargo, el alcalde Bass ha hecho avanzar a Los Ángeles para garantizar que el mundo vea lo mejor de Los Ángeles:

Preparándose para los Juegos

Los Juegos dejarán un legado duradero para los angelinos durante las próximas décadas, y los jóvenes angelinos ya se están beneficiando de los Juegos de 2028. El alcalde celebró más de un millón de inscripciones en PlayLA , un programa que ofrece deportes juveniles y adaptados a bajo costo para niños en todo Los Ángeles El alcalde se unió a jóvenes angelinos y paralímpicos para celebrar este logro en el LA Memorial Coliseum, que hará historia como el primer lugar en la historia en albergar tres Juegos Olímpicos: en 1932, 1984 y 2028.

Para garantizar que nuestras pequeñas empresas se beneficien de los Juegos, el alcalde Bass lanzó «ProcureLA» para crear una red de empresas preparadas y preparadas para obtener oportunidades de contratación antes de los grandes eventos. A través del programa, las empresas recibirán asesoramiento personalizado de los Centros de Recursos Empresariales de la Ciudad, capacitación y asistencia con la certificación, la elaboración de propuestas, el registro en portales de contratación y mucho más para preparar a las pequeñas empresas para una licitación exitosa.

El Alcalde Bass también reafirmó el compromiso de la Ciudad de asegurar que la entrega y el legado de los Juegos incluyan a las personas con discapacidades, incluso mediante la firma de un Compromiso oficial de Accesibilidad de la Ciudad Anfitriona de los Juegos, el desarrollo y la supervisión de la implementación de un Plan de Accesibilidad de los Juegos y el nombramiento del primer Jefe de Accesibilidad de la Ciudad dentro de la Oficina de Grandes Eventos.

Impulso para un mejor Los Ángeles

Los Ángeles ha experimentado una disminución en la indigencia por dos años consecutivos, contradiciendo las tendencias nacionales y estatales. La alcaldesa Bass lidera un cambio duradero, con una disminución del 17.5% en la indigencia en las calles desde que asumió el cargo y un récord histórico de colocaciones de vivienda permanente. La seguridad en Los Ángeles también ha mejorado gracias a estrategias integrales e innovadoras que incluyen la aplicación de la ley y un enfoque de seguridad comunitaria. Los delitos violentos han disminuido en Los Ángeles y el total de homicidios es el más bajo en décadas.

