Real Madrid y Barcelona disputarán el primer Clásico el 26 de octubre

El primer Clásico de la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona se jugará el domingo 26 de octubre a las 16.15 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la jornada 10 del torneo.

El partido se llevará a cabo pocos días después de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid recibirá a la Juventus el miércoles 22 de octubre, mientras que el Barcelona se enfrentará al Olympiacos el martes 21, también como local.

En la tabla de LaLiga, el equipo dirigido por Xabi Alonso lidera con seis victorias en seis partidos, mientras que el Barcelona ocupa la segunda posición, a cinco puntos de los madrileños, con un partido pendiente frente al Real Oviedo que se jugará este jueves.

El Clásico marcará el primer enfrentamiento directo entre ambos equipos en la presente temporada y se perfila como uno de los encuentros más destacados del calendario futbolístico español.

