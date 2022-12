Países Bajos se clasifica a cuartos del mundial y pone fin al sueño americano (3-1)

Escucha este artículo Escucha este artículo

La selección de Países Bajos consiguió el primer billete para los cuartos de final del Mundial de Catar después de imponerse este sábado a Estados Unidos (3-1), en un partido en el que el combinado neerlandés exhibió pegada con los goles de Memphis Depay, Delay Blind y Denzel Dumfries, ante un combativo conjunto norteamericano que puso fin a su sueño americano.



El primer cruce de octavos presentó un atractivo e igualado duelo entre dos selecciones que no se dejaron nada en el tintero en su intento por hacerse un hueco en la siguiente fase. La efectividad goleadora de los europeos decantó la balanza en la primera mitad, con un gran Depay a los mandos. Los de Louis Van Gaal, que no han perdido un partido desde la pasada EURO, se medirán con Argentina o Australia en cuartos.



La ‘Oranje’, con la presión de verse favorita, prefirió esperar al combinado de barras y estrellas, que salió más decidido con el pitido inicial y puso los primeros acercamientos al área rival. Sin embargo, la calidad de los europeos no tardó en salir a relucir y, una vez metidos en el encuentro, no tardaron en golpear.



Memphis Depay abrió el marcador tras una gran jugada a la contra, que el neerlandés mandó a guardar tras ganar el espacio a toda la defensa norteamericana. El jugador del Barcelona convirtió así el primer remate del partido en el primer tanto para los suyos. Muy bien Países Bajos en la triangulación, a pesar de que el dominio de balón hasta el momento estaba siendo cosa de los de Gregg Berhalter.



A partir de ahí, las tornas cambiaron por completo y el dominio de los de Louis Van Gaal creció por momentos. Muy bien organizados y con las ideas claras, el combinado neerlandés consiguió llevar el partido a su propio terreno. Aunque Weah lo intentó desde la frontal y Dest tuvo un par de internadas, Países Bajos volvió a repetir la jugada que tan buen resultado le dio con el primer gol.



Daley Blind anotó el segundo justo antes del descanso tras rematar, libre de marca, un excelente centro de Dumfries que el jugador del Ajax no desaprovechó desde la frontal del área. Máxima efectividad para los de Louis Van Gaal que se fueron a vestuarios con un acierto del 100% de cara a portería, tras anotar los dos únicos disparos entre los tres palos que tuvieron.



Ya en la segunda mitad, el intercambio de golpes entre ambos conjuntos anticipó lo que fue el desenlace del encuentro. Con Estados Unidos volcado en campo rival, la ‘Oranje’ se limitó a esperar a la contra, confiando toda la suerte a su solidez defensiva. Así, los de Gregg Berhalter acabaron encontrando el hueco y pudieron reducir distancias por medio de Haji Wright.



El atacante estadounidense aprovechó un gran balón de Christian Pulisic para batir a Noppert y meter de nuevo al ‘Team USA’ en el partido. Sin embargo, poco les duró la alegría cuando tan solo cinco minutos después Dumfries remataba un centro de Blind para disipar cualquier intento de remontada. Otra vez a la contra los de Países Bajos sentenciaban, ahora sí, un encuentro que les pone directamente en los cuartos y enseña al resto algo más que una ‘tapada’.





476 total views, 476 views today