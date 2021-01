Película Nebaj de Guatemala se estrenará en Italia

La película Nebaj, recibió dos grandes noticias esta semana como la selección oficial en el Festival de Cine de Cefalu en Italia y la selección como la única película latinoamericana en South Film and Arts Academy Festival, compitiendo por un galardón en la selección mensual de películas.

De acuerdo a la producción premiada, esta cuenta la historia de Tomás Guzaro (Fernando Cuautle), un joven aldeano ixil que, en la década de los ochenta, en medio del conflicto armado entre la guerrilla y el Ejército de Guatemala, consiguió rescatar a más 250 personas e impedir su muerte por el hecho de tener creencias diferentes.

La obra del séptimo arte, está dirigida y producida por el reconocido cineasta Guatemalteco Kenneth Muller y protagonizada por el galardonado actor mexicano Fernándo Cuautle. Con esto, la película del realizador guatemalteco, sigue cosechando éxito y reconocimiento internacional.

“En nuestros países es difícil sacar una película como esta porque cuenta un lado de la historia que normalmente no se cuenta”, explicó el director y productor en una rueda de prensa.

Así amanecimos esta mañana, felicidades a todo el equipo, estrenaremos finalmente en Italia.



“Congratulazioni, NEBAJ è stato selezionato per il FESTIVAL DEL CINEMA DI CEFALU”. pic.twitter.com/LORxSLDsWu — Kenneth Müller (@kennethmullerg) January 23, 2021

Asi mismo, la historia, basada en hechos reales, es una adaptación del libro Escaping the Fire: How an Ixil Mayan Pastor Led His People Out of a Holocaust During the Guatemalan Civil War “Escapando del fuego: cómo un pastor maya ixil lideró a su pueblo para escapar del holocausto en Guatemala”, publicado en el 2010 por Terry Jacob McComb.