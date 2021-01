La canción Something New de Sebas Guillem ya tiene video

Sebas Guillem comienza el 2021 presentando el video de su sencillo Something New. La canción fue lanzada en Julio del 2020 y ya tiene casi 50,000 reproducciones en Spotify. Dicha canción fue número 1 en las canciones más virales de Spotify en Costa Rica en los días que salió.

El video de Something New fue grabado en el Centro Ecuestre de Ciudad Cariari en el mes Octubre. Fue dirigido, producido y escrito por Sebas Coto de la productora Nine. Dicha productora se ha encargado de vídeos de otros artistas nacionales como Debi Nova.

Así mismo la producción audiovisual refleja el tiempo de calidad que pasamos con nuestros seres queridos, y el recordatorio de lo espontánea y bella que es la vida. El elemento del baile fue clave para poder representar este mensaje. La coreografía estuvo a cargo de Malu Elizondo.

También la obra musical tiene un significado especial para el cantante ya que el actor del video es el papá de Sebas, Miguel Guillem.

“Considero que este es el video más especial que hemos grabado hasta el momento. Tuve el privilegio de compartir con mi padre en escena y verlo actuar y bailar fue toda una experiencia.” Comentó Sebas Guillem.

“Se que ha sido un año difícil. Espero que esta canción les traiga un poco de felicidad y gozo. Que nos levante y nos ponga a bailar. Un recordatorio necesario, estamos aquí para ser luz. Something New”, destacó el autor y productor, Sebas.

Para las personas que deseen disfrutar de esta obra musical pueden buscar el video en YouTube y la canción en todas las plataformas digitales.