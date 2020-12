Perder el punto sobre los costos de los medicamentos recetados

Por: Sally C. Pipes

Atacar a las compañías farmacéuticas, un pasatiempo bipartidista durante mucho tiempo, alcanzó un punto álgido cuando el presidente Trump anunció recientemente una nueva regla federal destinada a reducir los precios que paga Medicare por algunos medicamentos que salvan vidas.

Tanto los republicanos como los demócratas están atascados en la idea de que la mejor manera de reducir la factura de salud de nuestra nación es imponer controles de precios a los medicamentos. Las compañías farmacéuticas son chivos expiatorios convenientes. Pero ellos no tienen la culpa del gasto desbocado en salud. De hecho, los nuevos medicamentos se encuentran entre las formas más efectivas de controlar el gasto en salud.

Estados Unidos gastó $335 mil millones en medicamentos recetados en 2018, según los datos más recientes de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Eso puede parecer mucho. Pero representa solo el 9 por ciento de la factura de salud del país, que totalizó $ 3.6 billones.

De hecho, los medicamentos recetados representan una proporción menor del gasto general en salud en los Estados Unidos que en otros países desarrollados.

La mayoría de nuestros dólares en atención médica (53 por ciento, o casi $2 billones) se destina a hospitales y médicos.

El gasto en medicamentos también está creciendo más lentamente que el gasto en atención médica y hospitalaria. El gasto anual en medicamentos recetados fue del 2,5 por ciento en 2018. El gasto en hospitales y médicos aumentó un 4,5 por ciento y un 4,1 por ciento, respectivamente.

Es más, una pequeña parte de los estadounidenses representa la mayor parte del gasto en medicamentos recetados. En 2016, según un estudio del administrador de beneficios farmacéuticos Express Scripts, el 0.3 por ciento de la población de EE. UU. representó el 20% de todo el gasto en medicamentos recetados. Alrededor del 83% de las personas en el estudio tenían costos anuales de medicamentos de $ 1,000 o menos, incluido el 32 por ciento que no gastó nada.

Además, el valor proporcionado por un medicamento recetado a menudo supera con creces su precio. Considere Sovaldi, un medicamento para la hepatitis C desarrollado por Gilead Sciences y aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en 2013. Su costo inicial fue de $84,000 para un tratamiento de 12 semanas.

Suena caro, ¿verdad? Pero Sovaldi realmente cura muchas cepas virales de hepatitis C. Un gasto único de $84,000 podría ser mucho más barato que los costos a largo plazo asociados con el tratamiento de la afección, que puede ascender a cientos de miles de dólares y requerir un trasplante de hígado. En la actualidad, miles de personas están esperando hígados de donantes.

De repente, Sovaldi parece un buen negocio. Es un ahorro de dinero y un salvavidas. No es de extrañar que 60.000 estadounidenses lo eligieran en las primeras 30 semanas que estuvo disponible.

Los medicamentos recetados también reducen el gasto general en salud al capacitar a las personas para que manejen las afecciones crónicas y, por lo tanto, evitan la necesidad de cuidados intensivos costosos. Un estudio encontró que, durante 5 años, una dosis diaria de estatinas para personas con riesgo de enfermedad cardiovascular redujo los ingresos hospitalarios por eventos vasculares en un 20%.

Ese es un argumento para dedicar más recursos a los medicamentos recetados, no menos.

En pocas palabras, los costos de los medicamentos recetados no son un problema. Son una ganga. Los productos farmacéuticos de vanguardia han estado salvando vidas y, de hecho, han ayudado a controlar la factura de salud de nuestra nación durante décadas.

Sally C. Pipes es presidenta, directora ejecutiva y becaria Thomas W. Smith en políticas de atención médica en el Pacific Research Institute. Su último libro es False Premise, The Disastrous Reality of Medicare for All (Encuentro 2020).