Performance Food Group pagará más de $ 5 millones por discriminar a mujeres

BALTIMORE

Performance Food Group (PFG), comercializador y distribuidor nacional de alimentos y productos relacionados con alimentos de marca nacional y registrada, pagará $5,075,000 en compensación monetaria. Ademas proporcionará una compensación equitativa significativa para resolver una demanda federal por discriminación sexual a nivel nacional anunció la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU.

Según la demanda de la EEOC, desde al menos 2004, PFG se ha involucrado en un patrón o práctica constante de no contratar a una clase de mujeres solicitantes para puestos operativos en sus instalaciones de Broadline.

La EEOC también acusó a PFG de no promover a una empleada calificada al puesto de supervisora ​​de capacitación nocturna en el almacén en sus instalaciones de Carroll County Foods en Maryland en función de su sexo.

La presunta conducta viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La EEOC presentó una demanda (EEOC v. Performance Food Group, Inc., et al., Acción Civil No. 1: 13-cv-01712-CCB) en el Distrito de EE. UU. Tribunal del Distrito de Maryland, División de Baltimore después de intentar por primera vez llegar a un acuerdo voluntario previo al litigio a través de su proceso de conciliación.

El decreto de consentimiento de cinco años que resuelve la demanda proporciona $5,000,000 en compensación monetaria a la clase de mujeres solicitantes que no fueron contratadas y $75,000 en compensación monetaria a la trabajadora que no fue ascendida. El decreto de consentimiento prohíbe a PFG no contratar mujeres para puestos de seleccionador o conductor debido a su sexo y de tomar represalias.

Además, PFG implementará un alivio equitativo, que incluye:

Contratar a un Vicepresidente de Diversidad para garantizar que las decisiones de contratación para los puestos de selector y conductor se tomen sin importar el sexo, para supervisar el cumplimiento de la compañía con los términos del decreto de consentimiento y para informar a EEOC.

Dar preferencia de contratación a los miembros de la clase que sean mujeres solicitantes calificadas; llevar a cabo actividades de reclutamiento afirmativas para mujeres solicitantes calificadas para su fuerza laboral selectora y conductora,

Revisar las evaluaciones del desempeño gerencial.

Acordar no reemplear a dos ex vicepresidentes de operaciones implicados en la denuncia de la EEOC.

“Las mujeres continúan siendo excluidas de las industrias y ocupaciones tradicionalmente dominadas por los hombres debido a nociones erróneas y obsoletas sobre sus habilidades”, dijo Maria Salacuse, Asistente de Asesoría General de la EEOC. “La EEOC buscará litigios colectivos para eliminar las barreras discriminatorias que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo, especialmente en el proceso de contratación”.

La abogada regional de la EEOC Filadelfia, Debra Lawrence, agregó: “Nos complace que PFG haya trabajado con nosotros para elaborar un acuerdo integral que brinde un alivio monetario a las mujeres que ya fueron rechazadas para los puestos de seleccionador y conductor, y que garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres al renovar su y proceso de contratación”.

Por su parte el director de distrito de la EEOC, Jamie R. Williamson, dijo: “La eliminación de las barreras sistémicas al empleo basadas en el sexo u otras características protegidas sigue siendo una prioridad de cumplimiento de la EEOC. La EEOC se compromete a garantizar que todos los trabajadores tengan las mismas oportunidades de contratación y ascenso ”.

Una de las seis prioridades nacionales identificadas por el Plan Estratégico de Aplicación de la Comisión es eliminar las barreras en el reclutamiento y la contratación, especialmente el reclutamiento y las prácticas de contratación basadas en la clase que discriminan a los grupos raciales, étnicos y religiosos, los trabajadores mayores, las mujeres y las personas con discapacidades.

Fuente: EEOC