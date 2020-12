Personal en atención pre hospitalaria en el país, destituidos de manera arbitraria

Las operaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), se inauguraron en el año 2013 con personal fue capacitado durante 6 meses por personal para médico Español y fueron certificados internacionalmente, en el periodo de 7 años hasta la fecha, el personal se ha encontrado en constante capacitación y es personal con experiencia en el área pre hospitalaria atendiendo accidentes de tránsito, catástrofes naturales, emergencias obstétricas, atención de parto extra hospitalario, emergencias médicas de adulto y pediátricas, atención de paro cardio respiratorio, traslados neonatales y durante este año fueron capacitados en febrero para ser los encargados y autorizados para trasladar pacientes de COVID-19 a nivel nacional pacientes que en ocasiones se encuentran en estado crítico con ventilación mecánica; durante todo este año han estado en primera línea en la lucha contra el COVID-19.

El día 9 de diciembre de 2020 las autoridades de talento humano y el Dr. Carlos Orellana jefe inmediato del SEM/FOSALUD convoca de manera urgente a 25 trabajadores entre ellos médicos, técnicos en emergencias médicas (Lic. Anestesiología e inhalo terapia) y asistentes en emergencias médicas para ordenar su destitución del cargo, debido a una «REESTRUCTURACION» de dicho programa donde FOSALUD es quien aporta recurso humano, insumos médicos y las ambulancias con toda logística ya que es un convenio que existe entre el Ministerio de Salud (MINSAL) y FOSALUD, las causas se desconocen ya que se indicó que el director del SEM por parte del MINSAL el Lic. Juan Carlos Bidegain dio un listado a las autoridades de FOSALUD, ese listado se presume que fue elaborado de manera arbitraria por problemas personales de médicos del Centro Coordinador del SEM 132, ya que se ha demostrado que no hay motivo de sanción ni verbal ni escrita para el personal operativo, el cual cabe destacar que es personal profesional y altamente capacitado para ejercer su función de la que por capricho se ha destituido y ha sido reemplazado por personal de MINSAL contratado recientemente algunos no se han graduado, ni cuentan con número de junta y fueron capacitados con un curso de primeros auxilios básicos brindado por médicos que no tienen experiencia en atención pre hospitalaria directa al paciente. Disminuyendo con estas acciones la calidad de atención pre hospitalaria que el SEM siempre ha demostrado y que ha ayudado a salvaguardar la vida de la población salvadoreña