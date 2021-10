Pictures adquiere los derechos mundiales de VANDAL

1091 Pictures anunció que ha adquirido los derechos mundiales de VANDAL, que supone el debut de José Daniel Freixas como director de una película. El thriller está producido por EXILIUM y protagonizado por Daniel Zovatto (de Don’t Breathe), Otmara Marrero (de “Connecting…” y “StartUp”), Beau Knapp (de Southpaw), Juan Pablo Raba (de “Narcos”), Richard Schiff (de “The Good Doctor”) y Frankie J. Álvarez (de “Looking”). La película estará disponible para la compra o alquiler a partir del 16 de noviembre de 2021.

VANDAL cuenta la historia del joven líder (Zovatto) de una infame banda de grafiteros de Miami que experimenta el amor, la pérdida y las consecuencias de sus acciones conforme alcanza la edad adulta, y que tiene dificultades para justificar su obsesión por el grafiti callejero ––una práctica ilegal––.

“El grafiti ha sido parte de mi vida desde que tenía 10 años. Crecí por medio del grafiti con tantos altibajos por el camino. Como cineasta, hacer una película que retratara de manera auténtica las vidas de los grafiteros bajo la mirada de Miami y porder capturar mi cultura hispana ha sido uno de mis primeros sueños de vida. Estoy eternamente agradecido al equipo técnico y al reparto por aportar su energía, creatividad y talento con el fin de crear una de las mejores películas sobre el grafiti que jamás se han hecho. Estoy igualmente agradecido a 1091 Pictures por creer en esta película y ayudar a difundir el mensaje y la magia del gratifi y del arte callejero por todo el mundo. Sabemos que Vandal está en grandes manos con el equipo de 1091 Pcitures”, dijo el director José Daniel Freixas.

Greg Maurice, Director de Adquisición de Contenido de 1091 Pictures, dijo que “VANDAL muestra una perspectiva auténtica y única del mundo del grafiti. Tanto el padrino del grafiti en Los Ángeles, Kelly ‘Risk’ Gravall, como la leyenda grafitera de Atlanta, Dax Rudnak de la Familia Dungeon, le dieron el visto bueno a las vivencias reales que los grafiteros experimentaron en esta película. Jay Dee hace una selección de reparto premiada e inclusiva que cuenta con Gregory Tripi, Caleb Heyman y Yesi Ramírez ––ganadora del Óscar por dirección de casting–– y que resulta en la combinación perfecta para resaltar de manera auténtica el mundo del grafiti, algo que la mayor parte de la gente ve, pero de lo que no sabe”.

VANDAL está dirigida por José Daniel Freixas y escrita por Freixas, Paul Taegel, Derek Mether, Andrew Bozalis y Tony González. La película está producida por Freixas y Tony González. Los productores ejecutivos son Rob Weiss, Kelly “Risk” Graval, Marco Vicini y Tony González.

Entre los próximos proyectos de Exilium se encuentra una adaptación cinematográfica de The Corporation: An Epic Story of the Cuban American Underworld del autor del New York Times T.J. English, que ha obtenido récords en ventas. La adaptación al cine estará protagonizada por Benicio Del Toro con Leonardo DiCaprio como productor. La lista de próximos proyectos incluye también el libro de T.J. English The Last Kilo: Willie Falcon and the Cocaine Era That Seduced America. De cara a los próximos proyectos del reparto, Daniel Zovatto aparecerá en “Station Eleven” en HBO Max y Otmara Marrero lo hará en la serie de Netflix “Florida Man”.

El acuerdo fue negociado por el productor Tony González en representación de los cineastas y por Greg Maurice de 1091 Pictures.

