Planta potabilizadora de Ilopango alcanza 70 % de avance según ANDA

Día a Día News

ElSalvador–La construcción de la planta potabilizadora de Ilopango, impulsada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con el apoyo de la República Popular China, registra un avance del 70 % en su infraestructura y se prevé que entre en funcionamiento a finales de 2026.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, informó que el progreso se concentra principalmente en las obras físicas, como la edificación de los pozos, la casa de máquinas y el área donde se instalarán los filtros. Según explicó, el ritmo actual de los trabajos permite proyectar la conclusión del proyecto durante el próximo año, una vez completadas las fases de instalación y automatización de los equipos.

Arévalo señaló que la semana pasada realizó una visita al sitio junto al embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, para verificar los avances de la obra. Durante el recorrido, los equipos de ingenieros chinos y salvadoreños supervisaron el tendido de tuberías, que ya está cerca de completarse.

“Solo falta un kilómetro de tubería por instalar, además de la llegada de los equipos de bombeo y los sistemas automatizados que permitirán la operación de la planta”, detalló el funcionario.

El presidente de ANDA indicó que la etapa pendiente es la más compleja, ya que involucra la importación e instalación de los componentes electromecánicos que harán posible la purificación y distribución del agua. Todos los sistemas serán enviados desde China, y su ensamblaje estará a cargo de equipos técnicos de ambos países.

El proyecto, valorado en $40 millones, comenzó en diciembre de 2023 y es ejecutado por la empresa Hebei Construction Group. Su objetivo es mejorar el acceso a agua limpia en distintos sectores del Gran San Salvador, incluyendo los municipios de Ilopango, Soyapango, San Martín, Santiago Texacuangos, San Marcos, Santo Tomás y San Francisco Chinameca.

Una vez en funcionamiento, la planta tendrá la capacidad de potabilizar 300 litros de agua por segundo, beneficiando directamente a unas 250,000 personas. De forma indirecta, permitirá redistribuir el suministro hacia otras zonas con deficiencia en el servicio, al optimizar la red de abastecimiento existente.

Durante las fases anteriores, la obra ha incluido la perforación de ocho pozos para eliminar metales pesados y la instalación de una mega tubería de 800 metros sobre la carretera de Oro, trabajos que obligaron al cierre temporal de algunos tramos entre el puente Ticsa y la planta de rebombeo Altavista 2.

El titular de ANDA destacó que la planta contará con tecnología de última generación para garantizar la eficiencia del proceso de potabilización. Aseguró que, si se mantiene el ritmo actual de ejecución, el proyecto podría concluirse incluso antes del plazo previsto.

La cooperación entre El Salvador y China ha permitido desarrollar esta infraestructura estratégica, que forma parte del plan de expansión del sistema de agua potable para la capital y sus alrededores. Según la institución, la obra representa uno de los proyectos más importantes en materia hídrica de la última década, tanto por su alcance como por el número de comunidades beneficiadas.

Con la planta de Ilopango, el gobierno busca reducir los problemas de abastecimiento en el área metropolitana, optimizando el uso de los recursos disponibles y fortaleciendo la red de distribución.

La puesta en marcha de sus operaciones marcará un paso significativo en el objetivo de garantizar el acceso a agua potable para toda la población del Gran San Salvador.

Compartir esta nota