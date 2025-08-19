Mar. Ago 19th, 2025

Guatemala

Policía captura a presunto sicario armado en zona 7

Ago 19, 2025



Guatemala–En el asentamiento 24 de Diciembre, colonia La Verbena, zona 7, agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Henry “N”, de 21 años, alias “El Psicópata”, señalado de portar ilegalmente un arma de fuego y presuntamente planear un ataque armado.

La detención se realizó tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un individuo sospechoso en el sector, quien portaba un arma de fuego. Según la PNC, los oficiales acudieron de inmediato al lugar y, tras una persecución, lograron capturar al sospechoso.

Las autoridades indicaron que, con la acción policial oportuna, se logró evitar un posible ataque contra la vida de personas en la zona. Además, informaron que el detenido estaría vinculado a al menos siete incidentes armados previos en la zona 7, por lo que la investigación continúa abierta.

La PNC destacó que mantiene operativos de vigilancia y control en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con denuncias ciudadanas, para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de la población.

