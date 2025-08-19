Policía captura a presunto sicario armado en zona 7

Día a Día News

Guatemala–En el asentamiento 24 de Diciembre, colonia La Verbena, zona 7, agentes de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Henry “N”, de 21 años, alias “El Psicópata”, señalado de portar ilegalmente un arma de fuego y presuntamente planear un ataque armado.

La detención se realizó tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presencia de un individuo sospechoso en el sector, quien portaba un arma de fuego. Según la PNC, los oficiales acudieron de inmediato al lugar y, tras una persecución, lograron capturar al sospechoso.

Las autoridades indicaron que, con la acción policial oportuna, se logró evitar un posible ataque contra la vida de personas en la zona. Además, informaron que el detenido estaría vinculado a al menos siete incidentes armados previos en la zona 7, por lo que la investigación continúa abierta.

La PNC destacó que mantiene operativos de vigilancia y control en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con denuncias ciudadanas, para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de la población.

La captura se realizó en respuesta a una denuncia ciudadana donde indicaban sobre la presencia de un individuo sospechoso que se encontraba en el lugar con un arma de fuego. Se presume que pretendía realizar un ataque armado.#PNCenAcción pic.twitter.com/McrXk2UlG1 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 19, 2025

