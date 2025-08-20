Capturada mujer tras hallar cadáver desmembrado de propietario de vivienda en Mixco

Día a Día News

Guatemala–En la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), capturaron a Ingrid Karina Morales Toscano, de 40 años, tras localizar el cadáver desmembrado de un hombre de 74 años dentro de una maleta en una habitación de la vivienda.

El hallazgo se produjo después de que vecinos alertaran a la Policía Nacional Civil (PNC), sobre olores fétidos que provenían del inmueble. La denuncia permitió coordinar un allanamiento con la Fiscalía, durante el cual se encontró el cuerpo envuelto en nylon negro y cubierto con sábanas sobre un colchón.

De acuerdo con la investigación, el hombre fallecido era el propietario de la vivienda y residía en el primer nivel, mientras que el segundo era ocupado por inquilinos, quienes según las autoridades están vinculados a la mara 18.

Durante la diligencia, la hija de la detenida, de 17 años, fue remitida a un juzgado de Niñez y Adolescencia en Conflicto con la Ley. Otros dos hijos de Morales Toscano huyeron al notar la presencia policial, aunque ya se tienen pistas sobre su paradero y la investigación continúa.

El Ministerio Público procesó la escena y trasladó los restos del anciano al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes que permitan confirmar su identidad y causa de muerte.

Las autoridades continúan recopilando información sobre el caso y no se descartan más detenciones. El hallazgo ha generado conmoción en la comunidad y evidencia la presencia de estructuras criminales en zonas residenciales.

