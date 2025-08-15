Sheinbaum se reúne con Arévalo para fortalecer cooperación bilateral

Día a Día News

Guatemala–La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este viernes al departamento de Petén, Guatemala, para sostener un encuentro oficial con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

La reunión se llevó a cabo en un hotel cercano a la Isla de Flores, donde ambos mandatarios dialogaron sobre proyectos conjuntos y la agenda bilateral.

Sheinbaum llegó en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana acompañada de miembros de su gabinete, entre ellos Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Andrés Lajous, de Comunicaciones y Transportes; José Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores; Raymundo Morales, de Marina, y Ricardo Trevilla Trejo, de Defensa Nacional.

Durante el encuentro, los mandatarios abordaron temas de seguridad, migración, infraestructura y desarrollo económico. Se discutieron estrategias para fortalecer la seguridad fronteriza y la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, así como medidas para gestionar el flujo migratorio y garantizar los derechos de los migrantes. También se exploraron proyectos de conectividad e infraestructura, incluidos planes de interconexión ferroviaria y desarrollo energético en la región.

Sheinbaum adelantó que la agenda incluía iniciativas conjuntas para el suministro de energía eléctrica y la creación de un polo de bienestar económico en la frontera de Chiapas y Guatemala. Por su parte, Arévalo resaltó la importancia de la colaboración regional para impulsar la seguridad y el desarrollo de Centroamérica.

Además del diálogo bilateral, la presidenta mexicana tiene programada una reunión con el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para tratar temas similares, incluyendo la interconexión del Tren Maya y proyectos ambientales.

Ambos mandatarios compartieron fotografías del encuentro, aunque hasta el momento no han ofrecido detalles adicionales sobre acuerdos específicos. La visita de Sheinbaum representa un paso significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación regional entre México y Guatemala.

