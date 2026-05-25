¿Por qué hoy importa más que contar calorías?

Fotografía Pixabay

Durante mucho tiempo nos enseñaron que para estar sanos solo debíamos contar calorías. Pero este 2026, la ciencia nos dice algo distinto: lo más importante no es cuánto comes, sino cómo reacciona tu cuerpo a lo que comes.

Hoy, la palabra clave es inflamación. Ya no se trata solo de bajar de peso, sino de evitar que nuestro cuerpo esté en «alerta roja» todo el tiempo por culpa de los alimentos ultra procesados.

¿Qué es la inflamación sistémica?

magina que te das un golpe: la zona se hincha y duele para curarse. Eso es inflamación buena. El problema es cuando comemos demasiados productos de paquete (refrescos, galletas, embutidos) que irritan nuestro interior de forma constante.

Esta «inflamación silenciosa» no duele de inmediato, pero es la causa de que nos sintamos cansados, con neblina mental o que, a la larga, aparezcan enfermedades más graves.

De la báscula al «terreno interno»

Hoy en día, las personas están dejando de obsesionarse con el peso para fijarse en sus

biomarcadores (indicadores de salud interna). Gracias a la tecnología, ahora es más fácil medir:

· La energía real: Cómo nos sentimos después de comer.

· La glucosa: Evitar esos «picos» de azúcar que nos inflaman.

La digestión: Un estómago inflamado es la primera señal de que algo en nuestra dieta no va bien.

3 pasos sencillos para desinflamar tu cuerpo

Para este mes de mayo, te proponemos un enfoque más preventivo:

Regresa a lo natural: Intenta que la mayoría de tus comidas vengan de la tierra o el mercado, no de una fábrica. Si tiene más de cinco ingredientes que no puedes pronunciar, probablemente inflama.

Escucha a tu cuerpo: Si después de comer algo te sientes inflado o con sueño, es tu «terreno interno» enviándote una señal de advertencia.



Añade color: Alimentos como los frutos rojos, el pescado, el aceite de oliva y los vegetales verdes son como «apagafuegos» naturales para tu organismo.

La conclusión es simple: En lugar de castigarte contando calorías, enfócate en darle a tu cuerpo alimentos que le den paz. Tu salud a largo plazo te lo agradecerá.

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